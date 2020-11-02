李聲揚：拜登料贏 關鍵國會

所以小弟還是寫明，認為拜登將會當選。這和小弟的偏好無關，反正小弟不是美國公民，只是個人觀察。小弟的觀察是民調、賭盤，以及統計模型。看似沉悶，但總比「我認為」「我在美國的朋友」「我的網友都說」等等可信。

近幾個月，聽得最多的，是譏諷的「民調都好信？」的確，民調在2016年出了點問題。而因為美國總統選舉採用選舉人票制，變數就更多。即使專家聲稱2016年的結果仍在「誤差範圍」內，而也聲稱「今次不同」，民調方法已改善，仍未能令人放心。另一問題是，阿豬阿狗也可以做民調，權威或可信性各有不同，但不少媒體早有固定立場，故意引用對自己有利的民調，不利的一概不提。

完全不信民調太偏激

今次的民調，普遍仍是看好拜登，應該輕鬆取勝。特朗普要勝選，就代表民調嚴重出錯，比2016年錯得更離譜，又或者他真的是美國丁蟹，行運一世——別忘記，即使是95%的勝算，也可以落敗。賭馬賭波的看得還少？但總不能說我看好拜仁慕尼黑戰勝丁組球隊是「出錯」。

說到賭盤，今次的行情比較激烈。也和民調一樣，各自表述。但似乎拜登稍為佔優，但優勢絕不明顯。不少人甚為看重賭盤，小弟以往也是。因為「真金白銀」的意見，看似比專家或「民調」可信。這也是小弟常識「市場不騙人」的理據。但是，政治賭盤有一個問題：沒有「內幕消息」。舉個例，若賭盤是諾貝爾文學獎，或奧斯卡最佳電影，或某球員的轉會消息，總會有人或多或少掌握多點資料，去下注熱門。但總統大選呢？誰是內幕？

賭盤真金白銀 惟無「內幕消息」

最後是統計模型，一般反智人士最討厭的悶蛋東西。要強調統計模型不是「民調」，別捉錯用神。《經濟學人》有詳細的模型，Nate Silver的FiveThirtyEight也有。Nate在2008年及2012年神準，但2016年也是看好希拉里，結果被網民恥笑。今次兩個統計模型，也看好拜登，而且勝算達到八成以上。

民調、賭盤、模型，誰最準？2016年齊齊炒車（《經濟學人》的模型未出現，但該報也是看好希拉里），但Nate Silver給出的特朗普勝算已是最高，最為接近現實。過去表現不代表將來，但仍迷信賭盤比模型準確的，不妨留意此點。

民主黨總統任內股市表現較佳

股市又如何？觀乎以往N屆，若現任總統一黨繼續保住帥位（不論是連任還是黨友接上），股市在9月10月表現不錯。若出現政黨輪替，則股市在9月10月受壓。以今年情况看來，情况似是後者。但當然這沒有任何邏輯，更似乎是倒果為因，只供參考。

和很多人的認知不同，民主黨總統任內，股市表現明顯比共和黨總統好，不服的可以Fact Check。但鼓舞的是，無論是哪一黨在任，股市在11月和12月一般都好。所以大選後股市若有震盪（例如有人不肯認輸），會是買入機會。

另外留意，除了看總統，也要看國會。歷史上，若總統政黨亦全面控制國會，對股市相當利好。今年情况應該更加明顯，可以想像，無論誰人當選，定必大推刺激方案。現在明顯是因政治理由而被阻，但若總統政黨全面控制國會，推各種方案則易如反掌。現在眾議院（下議院）是民主黨控制，共和黨重奪的機會近乎零。但參議院（上議院）是共和黨佔多數，民主黨重奪的機會，應有六至八成（視乎你相信誰）。

板塊股票方面，兩黨對部分議題立場相當不同。若拜登當選，新能源股應會受惠，大麻相關股（CGC之類）也是（民主黨力推大麻適度合法化）。奇怪的是，儘管民主黨支持槍械管制，但槍械股（RGR，SWBI，AOUT）在民主黨任內表現極好。可能因為愈禁愈要買，或者是控制緊價格才高。理論上拜登當選，短期亦會有利新興市場，特別是中國及墨西哥，但中長期反應則未知。

政治與股市無絕對關係

特朗普當選嘛！大家當然是買定驚風散。還有是石油股，共和黨人普遍認為全球暖化是騙局。當然選有學生貸款公司（SLM，NAVI，因為民主黨人想減免學債），以及監獄股（GEO，CXW）。

不過提醒大家，政治是一回事，股市是另一回事。花生友只是恥笑「民調都好信？」「專家都好信？」。但，當時特朗普上台後，人人認為股市玩完，結果美股愈升愈有（但其實表現不及奧巴馬任內，不信亦可以Fact Check）。正如香港的「侵粉」愛說特朗普反華，可能是，但A股今年和去年，表現冠絕全球。凡事不能看表面。

作者為證監會持牌人士 並未持有以上股票

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]