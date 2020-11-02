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林少陽 細味投資

投資策略

林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博

【明報專訊】螞蟻集團（6688）IPO吸引155萬港人認購，凍結資金1.3萬億元，即使不是絕後，亦肯定是空前。螞蟻以支付寶網上支付平台起家，現時已發展成一家綜合fintech（金融科技）巨企，適值現時中國正致力發展數字人民幣，電子化貨幣交易才剛處於飛躍發展階段，業務前景樂觀，多人認購是意料中事。

講真，螞蟻招股定價是很進取，尤其是扣除了最大盈利來源的小微信貸業務這豬頭骨，按分類加總計算的綜合估值，其實是貴到飛起。不過，考慮到這是第一家「真．fintech」股上市，作為一個大型組合的小成員，螞蟻無論如何都要配置一點，何况以其逾2.4萬億元的總市值，股份上市後不久便會獲納入多個指數，成為重磅成分股，吸引大量被動買盤不問價追貨，上市後股價技術上不易破底。

美股投資者過分樂觀

不過，純以估值衡量，螞蟻母企阿里巴巴（9988）估值才6.3萬億元，而100%擁有微信支付平台的騰訊（0700），估值更加只得5.7萬億，只及半隻螞蟻多一點，投資者未免太過睇唔起小馬哥（還是太過睇得螞蟻仔）？

因為螞蟻上市的關係，投資者發覺原來fintech業務可以咁值錢，部分醒目資金已取道騰訊，間接向其微信支付平台投以信任的一票。個人意見認為，有心抽螞蟻的投資者，不如捨難取易，大額投資於騰訊及阿里更為划算。

對於估值 明明清醒難扮醉

螞蟻招股，凍結了大量市場游資，加上美國大選在即以及外圍疫情大爆發，本欄早已預料上周港股好極有限，結果算是不幸言中。展望本周，預期情况亦不大可能於短期之內會有改善，反而大選的不明朗因素，要等到11月3日投票日之後才見真章，很多美股投資者目前的情緒，仍然是過分樂觀。

過去10年，很多投資者從美股這場估值上升熱潮的盛宴中飽嘗好處，當然不會輕易轉移陣地。不過，即使筆者多年來早已練就一副不對估值過分認真的態度，還是覺得有些時候，做人很難做到明明清醒而扮醉酒。舉個例子，我們最近對東京上市的奧林巴斯（Olympus）感到興趣。公眾對其認識，通常僅止於其攝影器材業務，查實公司是全球最大的內窺鏡及腹腔鏡生產商，市佔率分別高達70%及20%。該公司過往備受非核心業務虧損困擾，最近終於扚起心肝清理門戶。經過整合之後，預期2021/22年盈利將重返正軌，加上最新型號內窺鏡EVISX1即將應市，刺激未來盈利加速上升，未來兩年市盈率將迅速回落至31/25倍。無論以市盈率還是PEG計算，其估值均遠低於其主要競爭對手，美國上市的Intuitive Surgical。

奧林巴斯估值遠低美同業

單看數據，我們很可能會問：這個世界，是否真的美國的月亮更圓一些？由於筆者未算是對兩家公司有極之深入的研究，不能在此妄下定論。或者其估值差距，是因為兩者業務在質量上有極大的差異所致，雖然此刻，我還是稍微傾向相信，投資者對美股的態度，在過去十年以來，確實是愈來愈寬容，而且是寬容得有點過分了。

（作者客戶持有阿里巴巴及騰訊股份）

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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