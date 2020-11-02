陸振球：新興巿場似翻身

林少陽舉例，申洲（2313）只是一家運動服的代工公司，但管理層有前瞻能力和願意走出舒適區，故能擴張產品類別和接到新的名牌訂單，就算中美在2018年爆發貿易戰後，其股價也能再翻一番，皆因其早已部署將生產工廠搬往如越南等東南亞地區，減少貿易戰的影響。

申洲東南亞設廠減貿易戰影響

其實，新興巿場股巿近年開始復蘇，其中相關的ETF如EEM，其相對於北美以外已發展經濟巿場的ETF（EFA）的比率，形成了大圖底兼升至7年新高（見圖），反映在新興巿場有業務的股票值得留意，其中一隻是筆者一直有留意的金源米業(0677)，該公司由傳統經營米業早已轉型主力在越南經營Circle K便利店，規模早已大大拋離越南同業。

金源米業剛宣布旗下金源創投（GR Ventures）與東南亞智慧物流商Zeek簽署策略合作伙伴協議，成為Zeek Vietnam策略股東。Zeek Vietnam充分整合兩家公司各自優勢、資源及經驗，除積極推動越南Circle K增長業務及數碼轉型外，Zeek將發展至整個越南，並以成為生活類和電商平台的首選物流伙伴為目標，共同捉緊越南生活類產品電商市場，共塑零售新形態。

金源越南便利店規模遠超同業

另外，林少陽的Webinar之後，《明報》將再在11月6日（本周五）舉行另一場網上投資講座「美國大選結果對投資巿場的影響」，由明報首席評論員張兆聰及明報投資版副主編劉思明主講，免費接受報名：https://link.mingpao.com/65644.htm

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