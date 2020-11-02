黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進

今年上半年，節能環保解決方案的收入按年增加37.5%至26.67億元（人民幣，下同），佔總營業額的94.7%。期內，垃圾處置實現收入21.07億元，按年上升40.1%，分部毛利率增加1個百分點至26.5%；固廢處置業務營業收入3.91億元，按年增加41.5%，惟分部毛利率下跌7.3個百分點至66.5%。截至今年6月底止上半年，集團的收入28.17億元，按年增加33.9%，純利升10.4%至34.68億元，其中股東應佔主營業務淨利潤（扣除應佔聯營公司利潤）約5.58億元，按年升30.1%，單計第二季度的盈利，按年增加44.7%。

集團計劃在固廢處置業務之中，將重點拓展水泥窯協同項目，尤其是充分利用與中國建材（3323）和蒙西水泥等合資公司平台，推進在建項目建設提速。今年6月底，集團已在全國23個省市自治區，共推廣環保項目139個，其中固廢處置項目71個、爐排爐垃圾發電項目50個，已形成年處理工業固廢危廢約786萬噸、生活垃圾約1250萬噸的規模。

候低34元吸 反彈阻力37.8元

走勢上，上周五250天線失而復得，STC%K線回升至接近%D線，惟MACD熊差距擴大，宜候低34元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力37.8元，不跌穿32元續持有。（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]