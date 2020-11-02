經濟
謝紹榮 食腦本世界

投資策略

謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運

【明報專訊】不知不覺，明天便是美國總統選舉大日子。猶記得本欄10月第一篇文章曾提及美國政治術語「十月驚奇」，並在該文猜測究竟今屆美國總統選舉會否爆出什麼「猛料」，結果不負眾望，今年10月可算是驚奇處處，選情峰迴路轉。

「十月驚奇」無令市場失望

驚奇由總統特朗普突然染上新冠病毒開始，傳媒隨即「一窩蜂」談論一堆假設式問題，例如：共和黨能否換人參選、美國總統如於任內死亡繼承次序等問題，殊不知特朗普神速回復健康。及後，正當大家以為驚奇告一段落之際，平地一聲雷，爆出「硬碟門」事件，開初最受群眾爭議的不是硬碟內容，而是為何Facebook和Twitter第一時間刪除所有相關帖文，企圖阻礙信息流傳。不過，世事總是庸人自擾，愈是被禁止的事，便愈多人關注。

結果事件一發不可收拾，早已聲名不佳的拜登兒子亨特拜登，變得更臭名遠播。硬碟門事件牽連甚廣，拜登亦難以獨善其身，令拜登領先特朗普的民調差距不斷縮窄，使特朗普連任機會大大提升。

今年全球經濟預測料收縮4.4%

一直以來坊間有傳假若特朗普連任成功，美股將繼續「有運行」，相反拜登當選，美股音樂椅遊戲將告一段落。就此，筆者看法並不一樣，皆因如以美股三大指數各自走勢圖來推斷後市，便不難發現每一幅圖均呈現了「雙頂」，因此筆者認為無論是特朗普或是拜登當選美國總統，美股也將要大調整。

事實上，今年環球經濟出現負增長已幾近事實。根據早前國際貨幣基金組織（IMF）發布的《世界經濟展望》調查報告指出，各大國除了中國今年預期增長1.9%外，其他歐美地區大多被預期為負增長。當中美國今年經濟將萎縮4.3%，歐元區則下跌8.3%，全球預測則為負4.4%。

科技股「炒過龍」 遲早要調整

平心而論，量寬措施以至寬鬆貨幣政策，只能刺激短期經濟內需，對於實體經濟長遠影響有限。現時各國資產，無論是金融資產又抑或是實質資產，都因貨幣供應量上升已變得昂貴，甚至存在泡沫。

傳統常用的資產估值方法，如現金流折現法（Discounted Cash Flow Method）早已因現行貼現率過低而失去準確性。由於資產估值誤差擴大，令資產合理價格已接近無從稽考。也因如此，市盈率極高的科技股，極有可能已被投資者「炒過龍」。事已至此，看來股市大調整只是遲早的事。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]

上 / 下一篇新聞

富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
現交投水平難維持 留意併購機會
現交投水平難維持 留意併購機會
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
GU逆市擴張 奧海城店周五開
GU逆市擴張 奧海城店周五開
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
冀內地科技經驗助友邦
冀內地科技經驗助友邦
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
恒大148億沽廣匯實業41%股權
恒大148億沽廣匯實業41%股權
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
張兆聰：增持現金待市况轉晴
張兆聰：增持現金待市况轉晴
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美團試高位 購證留意24754
金子：美團試高位 購證留意24754
張兆聰：港經濟回升 新地值博
張兆聰：港經濟回升 新地值博
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
iBond申請優惠大比併
iBond申請優惠大比併
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新股熱潮料開始降溫
陸振球：新股熱潮料開始降溫
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
湯文亮：做機場保安的空姐
湯文亮：做機場保安的空姐
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
廖偉強：別人恐懼我貪婪
廖偉強：別人恐懼我貪婪
布少明：交投暢旺 樓價回穩
布少明：交投暢旺 樓價回穩
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
大行看好金價破2000美元
大行看好金價破2000美元