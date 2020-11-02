謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運

「十月驚奇」無令市場失望

驚奇由總統特朗普突然染上新冠病毒開始，傳媒隨即「一窩蜂」談論一堆假設式問題，例如：共和黨能否換人參選、美國總統如於任內死亡繼承次序等問題，殊不知特朗普神速回復健康。及後，正當大家以為驚奇告一段落之際，平地一聲雷，爆出「硬碟門」事件，開初最受群眾爭議的不是硬碟內容，而是為何Facebook和Twitter第一時間刪除所有相關帖文，企圖阻礙信息流傳。不過，世事總是庸人自擾，愈是被禁止的事，便愈多人關注。

結果事件一發不可收拾，早已聲名不佳的拜登兒子亨特拜登，變得更臭名遠播。硬碟門事件牽連甚廣，拜登亦難以獨善其身，令拜登領先特朗普的民調差距不斷縮窄，使特朗普連任機會大大提升。

今年全球經濟預測料收縮4.4%

一直以來坊間有傳假若特朗普連任成功，美股將繼續「有運行」，相反拜登當選，美股音樂椅遊戲將告一段落。就此，筆者看法並不一樣，皆因如以美股三大指數各自走勢圖來推斷後市，便不難發現每一幅圖均呈現了「雙頂」，因此筆者認為無論是特朗普或是拜登當選美國總統，美股也將要大調整。

事實上，今年環球經濟出現負增長已幾近事實。根據早前國際貨幣基金組織（IMF）發布的《世界經濟展望》調查報告指出，各大國除了中國今年預期增長1.9%外，其他歐美地區大多被預期為負增長。當中美國今年經濟將萎縮4.3%，歐元區則下跌8.3%，全球預測則為負4.4%。

科技股「炒過龍」 遲早要調整

平心而論，量寬措施以至寬鬆貨幣政策，只能刺激短期經濟內需，對於實體經濟長遠影響有限。現時各國資產，無論是金融資產又抑或是實質資產，都因貨幣供應量上升已變得昂貴，甚至存在泡沫。

傳統常用的資產估值方法，如現金流折現法（Discounted Cash Flow Method）早已因現行貼現率過低而失去準確性。由於資產估值誤差擴大，令資產合理價格已接近無從稽考。也因如此，市盈率極高的科技股，極有可能已被投資者「炒過龍」。事已至此，看來股市大調整只是遲早的事。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]