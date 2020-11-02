趙海珠：大選後續救市 美元料弱

美國上周公布的第三季度GDP增長達到33.1%，好過預期並大幅高過前值，支持美匯指數一度重上94水平以上。不過美國的新冠病毒肺炎疫情嚴重，單日新確診個案升至有紀錄以來第三高水平；美國缺乏全面的遏制疫情措施，市場現時盼望在確診數字進一步惡化前，能夠有疫苖或其他醫療解決方案出現。近日美元的跌勢稍為緩和，但並無改變其中期下行趨勢，尤其當我們同時考慮季節因素的話；因為回顧美元過去的走勢，自1970年開始，無論當年是否美國大選年，美匯指數在11月至12月都會走弱，而大選年的走弱幅度會再略為擴大，主要與標普500指數的季節因素有關，因為市場在大選後的風險情緒上升，或會被視為避險貨幣的美元造成一定影響。而渣打仍然維持長期看淡美元的觀點，並預期在未來6至12個月，美元的下跌幅度將會達到約6%；短期的焦點將繼續集中於美國大選的發展上。

歐元兌美元 短線區間上落

近日多家央行舉行議息會議後都維持利率不變，不過隨着新冠病毒疫情在歐洲大規模爆發，歐洲央行表示經濟風險正向下行，將會在下一次會議重新調校所有措施，意味着更多寬鬆政策的來臨。本行預期歐元兌美元短期的走向會繼續受不同因素影響，包括美國總統大選、歐元區疫情的發展，以及英國脫歐談判等，本行將短線看好匯價的觀點轉為中性，認為歐元兌美元將維持區間上落。

澳洲央行減息機會大

而在眾多央行中，澳洲儲備銀行在本周二舉行的會議中大有機會將減息15點子至0.1厘；央行同時在上次會議中承諾有需要時會持續購買國債。由於美國大選的不確定因素，預期央行並不會公布量化寬鬆措施，同時亦未必會對買債的規模及次數等作出任何承諾。本行認為澳央行目前將會採取審慎的態度，並等待美國大選完結後才推出新的措施。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]