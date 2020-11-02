經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）

【明報專訊】新冠病毒肺炎疫情持續，香港確診數字雖已回落，但港人往返內地仍需接受14天的隔離檢疫，港人於這段期間購買內地物業的方式亦因而出現改變。筆者近日收到不少港人求助，都是關於這段期間於大灣區置業時遇到的阻礙，不少更是「中伏」個案！一些心懷不軌的騙徒，趁着港人無法親身到內地處理買樓手續及跟進，進行各種欺騙行為；而由於個案涉及中港兩地，不少受害人都求助無門。有見及此，筆者決定綜合讀者遇到的「中伏位」，與大家分享，希望避免再有港人受到影響和損失。

港人現時接觸內地物業資訊最普遍的途徑，可以說是透過各大社交平台上的廣告了。這些落廣告的代理會為廣告加上吸睛的標題，例如以超低價錢、景觀優美等為賣點，再加上吸引的圖片，令潛在客戶直接與他們聯絡。不過筆者叮囑大家，樓盤再吸引，都千萬不要向這些代理提供自己的姓名及電話號碼。姓名和電話號碼均屬私人資料，切勿隨便給別人，以免招致損失。內地規定，地產代理只要將客戶姓名及電話號碼報備到發展商，該客戶於1個月內就只能向該代理購買物業。規定的原意是保障代理，但卻被心懷不軌的代理加以利用，迫使向他們查詢的潛在客戶只可以透過他們買樓。當該客戶在不知情的情况下，到別的地產代理公司買樓，付首期的時候，電腦就會顯示其姓名已被該代理登記，如果繼續交易，佣金就會落到該代理手上。

姓名電話號碼 不能隨便給代理

換句話說，如果你提供的姓名電話已被登記，1個月內就只能向該代理購買物業，即使購買過程中你認為該代理的行為操守有問題，也只能被迫光顧他，或者等1個月後再找別的代理做買賣。就算用伴侶的名義來買，1個月內也只能向他買物業，但1個月後，心儀的單位恐怕早已加價，或者給別人買了。至於別的中介，知道無法收取佣金，自然不願意繼續為你提供服務，畢竟服務也需要時間成本的；而將你的資料報備到發展商的代理，相信也不會戮力為你提供服務吧！

近年這類個案實在屢見不鮮，封關期間情况就更猖獗。事實上，隨便向他人提供個人資料，除了有機會令置業時得不到應有的服務，更有機會招致更嚴重的損失！當你按下這些樓盤廣告的連結並留下聯絡資料，就有機會收到很多來歷不明、五花八門的地產代理主動聯絡，當中有些更是冒充筆者名義聯絡各位有意於大灣區置業的人士呢！內地現時並沒有專責處理個人私隱問題的部門，也沒有法例規管個人資料外泄，因此大家的個人私隱仍然沒什麼保障。

販賣個人資料 內地有價有市

另外，不少不法之徒在得到你的個人資料後會出售給別人，買家只需付2000元左右，就已經可以買到數萬個電話號碼用作各種用途了。同一堆資料，出售給一名買家可賺2000元，五名買家就可賺1萬元了，實在是相當「好賺」的金錢。別以為地址、身分證號碼、信用卡號碼等才算是個人資料，單是你的姓名和電話號碼就已經「有價有市」，因此提供任何個人資料前都必須小心謹慎，才能避免不必要的麻煩及損失。封關期間於大灣區置業還有機會遇到其他陷阱，筆者下次會再跟大家一一分享！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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