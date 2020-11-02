iBond申請優惠大比併

明報記者 王俊騏

新iBond發行總額100億元，視乎需求可加碼到150億元，年期3年，每半年派息一次。截止申請日為本周四，配售結果會於12日公布，16日正式發行。iBond為浮息，按最近6個月按年通脹率計算，政府包底保證利率為2厘，抽中一手相當於每年穩賺200元。參考對上一期iBond發行，共有50.7萬人認購，超額認購1.25倍，預計今次反應同樣熱烈。

今次iBond亦與過往相同，先滿足一人一手，其後再按認購額分配，最近數期的iBond都只是每人獲發1至3手，估計今次情况相近。

大新恒生免收項目銀行中最多

比較不同機構優惠，銀行主要以免收費優惠為主，包括免認購手續費、存倉費、代收利息股、到期贖回費、存入費及轉出費等，一般銀行都是免5至10項，匯豐銀行、渣打銀行、中銀香港及花旗銀行都是免5至6項，其中以大新銀行免得最多達10項，較大型銀行中，以恒生銀行免收最多有共8項。

打算首日轉售的投資者，要留意轉倉費等費用。先參考過去iBond首日最多曾升近7%，不過對上一期iBond 6表現則一般，當時首日未計手續費每手賺335元。投資者如果經銀行認購iBond，一般會存入債券或證券戶口，若要沽貨，便需要轉到證券戶口，才能在港交所以證券形式賣出。而轉到證券戶口的過程，部分銀行便或收取轉倉費。一般轉倉需時1至2天，但部分銀行都可即日完成。

首日轉售 留意是否有轉倉費等

如果想更簡單直接，投資者也可於認購前直接向銀行查詢會否存入證券戶口，或者在場外交易市場（OTC）買賣或改向券商申購。場外交易市場即證券交易所外，進行證券買賣的市場，投資者除了可在港交所沽出iBond，也可於上述市場於銀行間賣出。不少iBond的配售銀行同時是市場莊家，會列出iBond買入或賣出價，一般會略低於交易所即市價，銀行亦有可能收取二手買賣交易費。

券商的優惠則較多元化，除了豁免收費外，更有送股及免息借孖展等優惠。中國平安（2318）旗下陸金所，早前推出的香港理財應用程式「陸香港」，現時開戶獲8厘收益券及200元超市現金券，認購iBond更有7項收費豁免。新客經手機認購後，首3個月可獲額外8厘年利率收益，上限是2手iBond。

陸金所香港送額外8厘高息

華盛証券推5項豁免收費，更免去申購3手以下的孖展利息，新客戶更獲30元股金券，優惠期間完成網上開戶獲港股無限免佣，首次轉入資金1萬元以上，再獲300元股金券（股金券可在華盛的App內兌換京東（9618）、阿里巴巴（9988）、網易（9999）、小米（1810）、騰訊（0700）、匯豐控股（0005）、美團點評（3690）的股票）。另一網絡券商uSMART盈立證券，推申購3手以下，獲9免收費優惠，新客更免孖展息，港股交易免佣金及平台使用費。

耀才推11項收費豁免優惠

本港券商龍頭耀才，推11項收費豁免優惠。舊客戶口有2000元或以上，如網上認購獲「免利息免按金」孖展認購iBond 1手優惠。新客更送20股盈富基金（2800），以及10股匯豐優惠，並可獲1個月免佣優惠。另一老牌券商致富，亦推免去9項費用，及3手iBond孖展零息零按金優惠。

綜合以上優惠，如果投資者希望獲最高利率，陸金所香港自然是不二之選，開戶即獲8厘額外年利率收益及超市現金券。如果打算孖展認購的散戶，則可考慮各券商，大部分都有免息孖展優惠，其中免收費方面以耀才最多，共有11項。

如果打算抽iBond兼開證券戶口，則可考慮華盛及uSMART，皆因兼送港股免佣優惠。

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