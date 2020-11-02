經濟
幫你格價

投資策略

iBond申請優惠大比併

【明報專訊】近期金融市場活躍，繼巨無霸螞蟻集團（6688）招股，新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）又開始認購，政府保證年利率2厘，入場費每手1萬元，相信令不少散戶都分身不暇。特別在全球低息環境下，2厘息口顯得很有吸引力。而各銀行及券商都推出不同認購優惠吸客，今期格價便幫助各位讀者逐一比併。

明報記者 王俊騏

新iBond發行總額100億元，視乎需求可加碼到150億元，年期3年，每半年派息一次。截止申請日為本周四，配售結果會於12日公布，16日正式發行。iBond為浮息，按最近6個月按年通脹率計算，政府包底保證利率為2厘，抽中一手相當於每年穩賺200元。參考對上一期iBond發行，共有50.7萬人認購，超額認購1.25倍，預計今次反應同樣熱烈。

今次iBond亦與過往相同，先滿足一人一手，其後再按認購額分配，最近數期的iBond都只是每人獲發1至3手，估計今次情况相近。

大新恒生免收項目銀行中最多

比較不同機構優惠，銀行主要以免收費優惠為主，包括免認購手續費、存倉費、代收利息股、到期贖回費、存入費及轉出費等，一般銀行都是免5至10項，匯豐銀行、渣打銀行、中銀香港及花旗銀行都是免5至6項，其中以大新銀行免得最多達10項，較大型銀行中，以恒生銀行免收最多有共8項。

打算首日轉售的投資者，要留意轉倉費等費用。先參考過去iBond首日最多曾升近7%，不過對上一期iBond 6表現則一般，當時首日未計手續費每手賺335元。投資者如果經銀行認購iBond，一般會存入債券或證券戶口，若要沽貨，便需要轉到證券戶口，才能在港交所以證券形式賣出。而轉到證券戶口的過程，部分銀行便或收取轉倉費。一般轉倉需時1至2天，但部分銀行都可即日完成。

首日轉售 留意是否有轉倉費等

如果想更簡單直接，投資者也可於認購前直接向銀行查詢會否存入證券戶口，或者在場外交易市場（OTC）買賣或改向券商申購。場外交易市場即證券交易所外，進行證券買賣的市場，投資者除了可在港交所沽出iBond，也可於上述市場於銀行間賣出。不少iBond的配售銀行同時是市場莊家，會列出iBond買入或賣出價，一般會略低於交易所即市價，銀行亦有可能收取二手買賣交易費。

券商的優惠則較多元化，除了豁免收費外，更有送股及免息借孖展等優惠。中國平安（2318）旗下陸金所，早前推出的香港理財應用程式「陸香港」，現時開戶獲8厘收益券及200元超市現金券，認購iBond更有7項收費豁免。新客經手機認購後，首3個月可獲額外8厘年利率收益，上限是2手iBond。

陸金所香港送額外8厘高息

華盛証券推5項豁免收費，更免去申購3手以下的孖展利息，新客戶更獲30元股金券，優惠期間完成網上開戶獲港股無限免佣，首次轉入資金1萬元以上，再獲300元股金券（股金券可在華盛的App內兌換京東（9618）、阿里巴巴（9988）、網易（9999）、小米（1810）、騰訊（0700）、匯豐控股（0005）、美團點評（3690）的股票）。另一網絡券商uSMART盈立證券，推申購3手以下，獲9免收費優惠，新客更免孖展息，港股交易免佣金及平台使用費。

耀才推11項收費豁免優惠

本港券商龍頭耀才，推11項收費豁免優惠。舊客戶口有2000元或以上，如網上認購獲「免利息免按金」孖展認購iBond 1手優惠。新客更送20股盈富基金（2800），以及10股匯豐優惠，並可獲1個月免佣優惠。另一老牌券商致富，亦推免去9項費用，及3手iBond孖展零息零按金優惠。

綜合以上優惠，如果投資者希望獲最高利率，陸金所香港自然是不二之選，開戶即獲8厘額外年利率收益及超市現金券。如果打算孖展認購的散戶，則可考慮各券商，大部分都有免息孖展優惠，其中免收費方面以耀才最多，共有11項。

如果打算抽iBond兼開證券戶口，則可考慮華盛及uSMART，皆因兼送港股免佣優惠。

[幫你格價]

上 / 下一篇新聞

富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
現交投水平難維持 留意併購機會
現交投水平難維持 留意併購機會
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
GU逆市擴張 奧海城店周五開
GU逆市擴張 奧海城店周五開
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
冀內地科技經驗助友邦
冀內地科技經驗助友邦
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
恒大148億沽廣匯實業41%股權
恒大148億沽廣匯實業41%股權
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
張兆聰：增持現金待市况轉晴
張兆聰：增持現金待市况轉晴
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美團試高位 購證留意24754
金子：美團試高位 購證留意24754
張兆聰：港經濟回升 新地值博
張兆聰：港經濟回升 新地值博
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新股熱潮料開始降溫
陸振球：新股熱潮料開始降溫
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
湯文亮：做機場保安的空姐
湯文亮：做機場保安的空姐
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
廖偉強：別人恐懼我貪婪
廖偉強：別人恐懼我貪婪
布少明：交投暢旺 樓價回穩
布少明：交投暢旺 樓價回穩
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
大行看好金價破2000美元
大行看好金價破2000美元