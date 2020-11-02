謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視

空置定義需釐清

香港樓價與市民負擔能力嚴重脫節已是不爭的事實，筆者因此一直支持政府採取有效措施，打擊發展商透過囤積居奇來抬高樓價。然而原有的空置稅草案明顯考慮不周，內容存在不少問題和漏洞，即使強行通過成效亦存疑，政府應趁今次擱置立法，重新檢視相關問題及具體的立法建議。

第一個問題是何謂「空置」？政府聲稱本港的空置一手單位數目，由多年前的8000多個增至最新的接近11000個，情况並不理想。但有關數字純粹是指已落成但從未出售的單位，當中有多少單位其實才剛剛落成，或者早已轉為出租、員工宿舍或服務式住宅等用途，當局完全無數據、不掌握，亦未有嘗試去收集相關資料。

不包括二手單位欠公道

第二個問題是草案僅針對一手單位，對於二手樓及曾轉售但無人入住過的「半新樓」空置情况，政府卻不聞、不問、不管。香港二手私樓單位數目超過130萬個，只要其空置率降低1%，已可增加超過10000個單位的供應，但政府可能因為怕麻煩、難定義及擔心會影響大量小業主，而不敢觸碰二手單位空置問題，最後只向相對較易處理的一手單位及發展商開刀，做法有欠公道亦未能對症下藥。

第三個問題是徵收空置稅的門檻明顯歧視出租單位。如業主有意將單位出售，由落成起計仍可享有12個月的豁免期，但若果選擇將單位出租，豁免期則只得6個月。加上賣樓可以預售樓花，租樓卻一般只能以現樓放租，兩者的時間差距變得更大。

隨着經濟衰退，失業率上升，香港樓價缺乏上升動力，理論上發展商已沒有囤積居奇的誘因，應會加快推售手上單位，但現實是香港的長遠土地房屋供應仍然嚴重短缺，一些有實力及對樓市前景不太悲觀的發展商，可能會採取「唔好價唔賣」的策略，反而減慢新樓供應。

筆者認為，政府必須繼續密切監察市况，更科學化地收集、研究有關一手及二手住宅租售情况的數據，更合理及公平地界定何謂「空置」，令到有需要重推空置稅時，可以更有理據及更能針對問題，從而達到預期效果。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]