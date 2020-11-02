經濟
謝偉銓 銓之講場

投資策略

謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視

【明報專訊】因應最新的經濟狀况、社會和相關法案委員會的意見，政府決定於下周三的立法會大會提出議案，正式撤回俗稱「空置稅草案」的《2019年差餉（修訂）條例草案》。反對派批評有關做法是「明益地產商」，但其實若非反對派在上個立法年度的大會和內務委員會瘋狂拉布，浪費了大半年的審議時間，空置稅草案可能早於暑假前已恢復二、三讀並開始實施。

空置定義需釐清

香港樓價與市民負擔能力嚴重脫節已是不爭的事實，筆者因此一直支持政府採取有效措施，打擊發展商透過囤積居奇來抬高樓價。然而原有的空置稅草案明顯考慮不周，內容存在不少問題和漏洞，即使強行通過成效亦存疑，政府應趁今次擱置立法，重新檢視相關問題及具體的立法建議。

第一個問題是何謂「空置」？政府聲稱本港的空置一手單位數目，由多年前的8000多個增至最新的接近11000個，情况並不理想。但有關數字純粹是指已落成但從未出售的單位，當中有多少單位其實才剛剛落成，或者早已轉為出租、員工宿舍或服務式住宅等用途，當局完全無數據、不掌握，亦未有嘗試去收集相關資料。

不包括二手單位欠公道

第二個問題是草案僅針對一手單位，對於二手樓及曾轉售但無人入住過的「半新樓」空置情况，政府卻不聞、不問、不管。香港二手私樓單位數目超過130萬個，只要其空置率降低1%，已可增加超過10000個單位的供應，但政府可能因為怕麻煩、難定義及擔心會影響大量小業主，而不敢觸碰二手單位空置問題，最後只向相對較易處理的一手單位及發展商開刀，做法有欠公道亦未能對症下藥。

第三個問題是徵收空置稅的門檻明顯歧視出租單位。如業主有意將單位出售，由落成起計仍可享有12個月的豁免期，但若果選擇將單位出租，豁免期則只得6個月。加上賣樓可以預售樓花，租樓卻一般只能以現樓放租，兩者的時間差距變得更大。

隨着經濟衰退，失業率上升，香港樓價缺乏上升動力，理論上發展商已沒有囤積居奇的誘因，應會加快推售手上單位，但現實是香港的長遠土地房屋供應仍然嚴重短缺，一些有實力及對樓市前景不太悲觀的發展商，可能會採取「唔好價唔賣」的策略，反而減慢新樓供應。

筆者認為，政府必須繼續密切監察市况，更科學化地收集、研究有關一手及二手住宅租售情况的數據，更合理及公平地界定何謂「空置」，令到有需要重推空置稅時，可以更有理據及更能針對問題，從而達到預期效果。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]

上 / 下一篇新聞

富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
現交投水平難維持 留意併購機會
現交投水平難維持 留意併購機會
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
GU逆市擴張 奧海城店周五開
GU逆市擴張 奧海城店周五開
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
冀內地科技經驗助友邦
冀內地科技經驗助友邦
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
恒大148億沽廣匯實業41%股權
恒大148億沽廣匯實業41%股權
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
張兆聰：增持現金待市况轉晴
張兆聰：增持現金待市况轉晴
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美團試高位 購證留意24754
金子：美團試高位 購證留意24754
張兆聰：港經濟回升 新地值博
張兆聰：港經濟回升 新地值博
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
iBond申請優惠大比併
iBond申請優惠大比併
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新股熱潮料開始降溫
陸振球：新股熱潮料開始降溫
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
湯文亮：做機場保安的空姐
湯文亮：做機場保安的空姐
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
廖偉強：別人恐懼我貪婪
廖偉強：別人恐懼我貪婪
布少明：交投暢旺 樓價回穩
布少明：交投暢旺 樓價回穩
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
大行看好金價破2000美元
大行看好金價破2000美元