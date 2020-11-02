經濟
伍禮賢 光新點股

投資策略

伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏

【明報專訊】港股上周回調幅度較預期大，主要原因則源自新冠病毒肺炎疫情在全球多個地區出現反彈，市場擔心未來經濟復蘇步伐或舉步維艱。另一方面，內地中共五中全會上周結束，對未來「十四五」規劃罕有地未定下經濟增長目標，引起市場對內地未來5年增長動力的憂慮，進一步帶動中港股市向下，恒指逼近24,000點支持水平。

螞蟻吸資勁 影響其他新股表現

螞蟻集團（6688）上周開始招股，截至周五（30日）凍資已逼近1.3萬億，近147萬人認購，對市場流動性的壓力顯而易見，更引起資金從首日上市新股轉移去認購，上周五首掛的世茂服務（0873）、合景悠活（3913）悉數「破發」（跌破發行價）。其在A股市場引起的凍資效應更為明顯，初步推算凍資金額達到破紀錄的19萬億元人民幣。上周潔淨能源概念表現搶眼，比亞迪（1211）再創上市新高，信義光能（0968）亦再逼近歷史高位。

本周為美國大選周，預料成環球投資市場焦點。目前金融市場對兩名不同候選人最大的關注點主要集中在對華關係及美國稅收政策等影響。從兩名候選人的政綱來看，對華政策上，雖然預期兩名候選人均會繼續對華採取強硬政策，惟拜登有機會加強雙方貿易關係，特朗普則沿用目前貿易戰路線。從這角度來看，拜登上台或更有利股市氣氛。美國稅收政策方面，拜登上場或將扭轉目前特朗普的減稅政策，此將對企業盈利帶來負面影響，同時損害投資者入市意願。從這角度，特朗普上台或更有利於提高市場的估值水平。

內地軍民航空產品需求增

個股方面，可留意中航科工（2357）。中航科工主要從事開發、製造、銷售和改進防務產品及民用航空產品，具體包括直升機、教練機、通用飛機、支線飛機及其他航空產品，旗下子公司中航光電、中航凱天等均為重型運載火箭系統提供配套設備，在市場中屬於軍工概念板塊。 近年隨着內地對軍民兩用航空產品的需求增加，中航科工的業績亦出現平穩增長趨勢。2015至2019年，集團收入由344.24億元（人民幣，下同）增加至421.19億元，股東溢利由11.43億元逐年增加至13.77億元。集團業務獨特，導致其業務表現很少受到經濟周期影響。即使在受到新冠肺炎疫情影響的上半年，集團仍然實現收入及股東利潤分別按年增長11.10%、 15.98%。

業務獨特 少受經濟周期影響

目前環球的政經形勢，預期內地軍事建設將邁向進一步現代化。在剛剛過去的中共第十九屆五中全會，提及到2035年基本實現國防和軍隊現代化。在這規劃目標下，預料對內地軍工企業帶來中長線的平穩發展環境，從而有利中航科工等企業的業績表現。

走勢上，中航科工上周五（30日）出現大陽燭，或有機會扭轉本輪下跌勢頭，投資者可現價關注，目標價4.70港元，止蝕3.70港元。

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

光大新鴻基證券策略師

[伍禮賢 光新點股]

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