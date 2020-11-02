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潘啓才 通天財技

投資策略

潘啓才：零息CB 買家看的是股價

【明報專訊】我都不知何故，近期從好幾個渠道，都收到有關一隻叫信陽毛尖（0362）的消息，說會炒這隻股票，由於一直都無留意此股，所以也沒理會，直至前天晚上，如常看港交所網站，突然給我發現此股出了一份通告，是有關該公司根據授權，發行了可換股債券，這則通告觸動了我的神經，因為可換股債券，即CB，是一個很具威力的金融工具，一般散戶，基本上不會有機會買到，其威力在於，認購人用真金白銀認購上市公司的債券，即是借錢給上市公司，通常上市公司除了會承諾繳付利息外，還會於債券到期日，向債券持有人歸還本金，但CB的吸引力在於，此債券還會付上一個換股條件，讓持有人可以用一個約定價錢換股，亦因此，CB雖然叫做債券，實質是一個優質股票，可以輸打贏要，即公司股價不升穿換股價，便要求上市公司於CB到期日還錢，反過來，升穿後，便可以高價換股，然後沽出賺取利潤。

CB——極具威力金融工具

信陽所發的CB，又確實會令人想入非非，因為這是零息債券，所以持有人肯定不是好息之徒，而是把賺錢的希望寄託在以0.4元換股，再以高於0.4元的價錢把股票沽出，由於這股票在上星期五的收市價為0.375元，所以確實有些吸引力。

但如果單以這則通告作為買入理由，未免太過兒戲，所以我繼續看通告，在8月份，公司出了另外一份重要通告，最大股東陳遠東先生及佘啟光先生，於8月19日訂立無條件買賣協議，陳先生同意出售及佘先生同意按每股股份0.72元的價格購買3.82億股，相當於公司已發行股本總額約28.28%，出售事項將於買賣協議日期後90日內完成。緊隨完成交易後，陳先生將不會持有任何股份，佘先生將持有3.99億股股份，相當於本公司已發行股本約29.55%，並成為公司單一最大股東。以這方法收購上市公司，可避開全購要約的責任，而令買入成本大減低，對於我們，不要理會此交易有冇蠱惑，當佢有，現價不用0.4元，買了就算輸錢，都會感覺舒服啲。

上市時間長 查貨源費事耗精力

最後，買入此股是有風險的，就是不知貨有幾散，而要做出比較好的判斷，就要做研究，做這部分工作，非常費時，點解會咁，皆因此股上市時間太長，翻查資料，公司是在2001年5月上年，而且還轉過手，改過二次名，上市時叫做大慶石油化工集團，之後在2007年6月改名為中國天化工集團，最後在2018年9月改名為信陽毛尖，有咁長嘅歷史，又轉過手，我真的無興趣及無精力慢慢查了，如果你看完此文，又有興趣慢慢查，記得把結果話番我聽，謝謝！

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[潘啓才 通天財技]

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