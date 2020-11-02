蔡金強：2020：價值投資痛苦之年

巴菲特信徒們向來信心滿滿，可今年呢？卻完全是痛苦的一年。信徒們今年被折磨得體無完膚，簡直懷疑人生了。懷疑到連掌門人的很多名言警句都淡忘。懷疑，甚至摒棄，沒人再願意說那些聖人般的道理，因為它已經變成了阻擋自己發達致富的障礙，討厭至極。

巴菲特安全邊際 早被人遺忘

不信你回想一下，下面這些話，你是不是很久沒聽到了？

（1）「如果要將穩健的投資濃縮成四字箴言，那就是安全邊際，在讀到它（指《聰明的投資者》最後一章）42年後，我仍深深相信這四個字。」——巴菲特1990年致股東信

「安全邊際」，這個巴菲特總結出投資最重要的四字箴言，現在還有人議論嗎？很少了吧！現在流行的說法是「貴的就是好的」，「市場永遠是對的」，「不要輕易判斷高估低估」，甚至「投資不用估值」。有一個常識必須提醒大家，一家上市公司的所有交易者，最終得到的整體財富，就是這家公司在存續期內獲取的利潤總和，沒有其他東西了。也就是說，一棵樹要長到天上去，真的是不可能的。

應給做得好的CEO豎拇指點讚

（2）「需要強調的是，我們不會用所持股票在某一年的市值變化來衡量投資成果。取而代之的是另外兩個衡量標準：一、每股收益的增長——需要適度參考所在產業的經濟環境；二、這個標準略帶一些主觀性：公司的護城河——即它擁有的讓競爭對手都感到棘手的競爭優勢——是否在這一年變得更加寬闊了。」——巴菲特2007年致股東信

今年有多少人，望着別人押注一個個「美好」賽道獲得的超高收益而捶胸頓足，他們憤怒地對自己投資的公司老闆罵罵咧咧，只是因為股價不給力。但他們可能都沒意識到，自己投資的這家公司在今年不僅沒有犯錯誤，還在艱難的經營環境下又創出了新的業績紀錄。我認為正確的做法，其實應該是給這些頑強的CEO們豎起大拇指點讚。

與之相反，今年很多人持倉中佔比不小的個別公司，雖然這一年漲幅較好，但管理者的表現卻不甚了了。按照巴菲特的標準，即考慮所處產業經濟環境的每股收益增長，以及公司護城河的拓寬程度，最多最多只能給它打個及格分。可是股價照樣瘋漲……

「持股體驗」學派 漠視投資屬長線

（3）「這中間的邏輯很簡單：如果未來你只是買入股票，上升的股價只會對你不利，反倒是股價平平對你有利。然而，情感這個東西經常是複雜的：大多數人，包括那些未來只是打算買進的人，看到股價上升會感到舒服。這些股東的心態，就像一個天天開車上下班的人，剛剛加滿了當天的汽油後，發現油價上升而心懷喜悅一樣。」——巴菲特2011年致股東信

今年有另一個詞語特別流行，叫做「持股體驗」。意思是說一隻股票愈是沒有波動的平穩上漲，持股體驗就愈好。如此理解「持股體驗」的人，恐怕永遠都無法理解為什麼巴菲特視為生命中最幸運的時刻。今年論「持股體驗」的典型者——蔚來汽車今年的累計漲幅已經超過6.5倍，市值邁過了2000億元人民幣，遠遠甩開了吉利汽車（0175）——要知道，蔚來汽車的單月銷量是以千計的，而吉利汽車則是以十萬計的。小金人真是不知道那些蔚來的投資者是如何給蔚來估出2000億價值的。或許，他們預測電動車會演進為手機一樣的智能終端，未來能搭載無數人們今天想像不到的產品或服務。這會是真實的嗎？你自己想想。

最後聲明，小金人雖不算巴菲特學派信徒，可也無法接受「持股體驗」學派的兒童般純真，畢竟投資還是件持之以恒的事。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]