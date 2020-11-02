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經濟
2020年11月2日星期一
環球數據前瞻
富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
現交投水平難維持 留意併購機會
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
GU逆市擴張 奧海城店周五開
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
冀內地科技經驗助友邦
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
恒大148億沽廣匯實業41%股權
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
張兆聰：增持現金待市况轉晴
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
環球經濟數據
金子：美團試高位 購證留意24754
張兆聰：港經濟回升 新地值博
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
iBond申請優惠大比併
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新股熱潮料開始降溫
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
湯文亮：做機場保安的空姐
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
廖偉強：別人恐懼我貪婪
布少明：交投暢旺 樓價回穩
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
大行看好金價破2000美元
環球經濟數據
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【明報專訊】（請看附圖）
[環球數據前瞻]
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富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
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澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
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環球經濟數據
金子：美團試高位 購證留意24754
張兆聰：港經濟回升 新地值博
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
iBond申請優惠大比併
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謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新股熱潮料開始降溫
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
湯文亮：做機場保安的空姐
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
廖偉強：別人恐懼我貪婪
布少明：交投暢旺 樓價回穩
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
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