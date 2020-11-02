鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑

簡單計算退休、按揭供款、資助女兒三個項目，林太需準備646萬至920萬元不等，視乎她的資產能否跑贏通脹、是否提早贖樓等。

按揭利率低 不建議贖樓

筆者有幾個想法：

林太首要目標應是為資產跑贏通脹，但由於她現在僅有的入息是女兒給的5000元家用，無可避免地要從手頭上資金提取部分作生活費。

現時按揭息率偏低，這100萬元按揭餘額佔總流動資產約14%，不多但也不少，但勝在現時利率低，在可預見的將來也不會大幅增加，所以建議暫不贖樓，並尋找穩定收息項目（不用多，也不用長線計劃，足夠10年內付相應利息便可）。

既然女兒的100萬元是在5年後達成，大可利用時間、採取平均成本法，設立月供基金戶口，如每月付約1.4萬元，平均年回報6%的話，5年便可累積到約100萬元。

投資長線年金 建長壽安全網

筆者的建議部署如下：

首先，預留30萬元現金在銀行活期，以支付日常開支，她每月需提取1.7萬元作生活費，這30萬元料可足夠一年半使用。然後，再預留25萬元作月供基金用途（足夠約一年半使用）。

再撥出100萬至10年年金計劃，以抵消按揭供款，在10年期滿時料可取回約157萬元，平均年回報約4.6%，是一個不錯的選擇。

另外， 撥出150萬元作長線年金計劃，作為長壽人士的安全網，每月預計可派發3萬元現金，直至138歲，如暫未需提款的，大可繼續積存生息。

其餘現金（約300萬）可再尋找短線機會，不用急於投放，緊記「財不入急門」！

免責聲明：本文章所列之年利率僅供參考，實際計劃之回報率可高於或低於本文章內所列之數字，並會以保單簽發時有效的年利率為準。有關計劃條款及細則，以保險公司提供的資料為準。本文章內容只供參考用途，並屬於作者之個人意見，並不保證所有資料準確無誤，亦不構成任何投資或服務之推介、邀約或游說。投資涉及風險，基金價格可跌可升，過去表現並不代表將來表現。

美聯金融集團高級副總裁 - CFPCM

[鄺翠玲 理財信箱]