張兆聰：增持現金待市况轉晴

美國科技股績後大跌，facebook業績各項指標都不錯，但有指是北美用戶數放緩而被拋售；Twitter業績一般更是大跌21%。美股三大指數都下試頸線，若美國總統選舉出現混亂結局，淡友勢必進攻引發止蝕盤。短期情况有點凶險。

美大選倘現亂局 淡友必發難

美國額外失業補助近月結束後未有延長，但經濟重啟就業回暖，薪酬增加抵消了補助終止的影響。兩黨都等待總統大選後推出刺激方案，一方面財赤上升債券供給增加，有推高債息的作用，市場也擔心經濟已走出深度衰退後，再來一劑大規模刺激，則通脹升溫的機會大增。

債息在兩周前已突破0.8厘。上周一度回落至0.75厘後，周五再度發力向上。現在債息區間已明確上移至0.8厘至1厘的較正常水平。重點是實際債息回升，由低位達到負1%以上，上周五回升至負0.82%。悲觀看，一方面是股市估值在負債息推動下到了峰值，現在名義債息上升推高實際債息，便出現股債貴金屬齊跌的局面。不過，名義債息會正常化，但除非通脹急升，否則動力有限。股債會調整，但持續大跌還要看信貸市場穩定與否。

螞蟻完成招股 港股再無「護駕盤」

港股10月偏強，不斷無視美股下跌而靠穩甚至逆市升，其中一個原因是螞蟻集團（6688）招股上市，所有金融機構、大行都要護駕，港股跌不得。結果上周五中午認購中止，午後港股便崩盤式下跌2%。近期ATMX輪流炒上撐市，是真實買盤還是撐市買盤，筆者傾向是前者，現在市場除了電動車外，已沒有多少強勢股，亮點不多，市場設局是進一步調整的機會較大。但筆者覺得回落的話，半導體是值得趁機小注收集。

中芯回落至18元可買入

中芯（0981）近期走勢偏強，即使受到制裁、中期產品技術升級無望，但股價就是穩步回升。中央表明要建設科技強國，半導體是重中之重，中芯當然受惠。此外，美國不斷批准企業向華為供貨，只要不是涉及5G網絡便可，意味手機業務有機會起死回生，對中芯也是一大利好。再加上拜登上台機會高，或會改變制裁決定。

本周會沽出PLUG、Crowdstrike，減持50股QQQ。若中芯回落至18元會買入2000股。

[張兆聰 穩增長百萬倉]