港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場

明報記者 薛偉傑

Syncord 3D Technology Limited共同創辦人張毅指出，一般3D打印機都無法直接打印彎曲度或斜度很大的物件，因為它是一層層堆疊打印，若新一層和對下一層交疊面積太小，例如小過50%，未能承托，新一層未凝固，就已塌下來。若要勉強打印，唯有借助彎曲度或斜度相同的承托物，待打印完成後才分離；又或者打印得大一點，將多餘部分作為承托物，打印完成後將多餘部分割去，但若遇上空腔結構物體如空心管等，這樣打印會變成實心管，之後不能輕易切去中央多餘部分。

打印平台自動傾側配合打印頭

因此，他與另一共同創辦人鍾文輝修讀碩士課程時，曾經進行為期兩年研究計劃，利用一支機械臂（工業機械人）托住打印平台。當打印到彎曲的地方時，機械臂由程式控制自動傾側到適合角度，這樣打印頭新擠出來塑料和之前的塑料會保持着有較大部分交疊，不會出現塌下來的情形，達到「一次過整體成形」的打印效果。不過，這個方案較難商業化，因為單是機械臂，一般至少要10多萬元。

為了降低成本，他們再構思新方案，直接設計一個可以自行升降、旋轉和傾側的打印平台，來配合打印頭工作，研發出「5軸3D打印機」，這款機打印平台3軸，打印頭2軸。（運作時的短片：https://youtu.be/VW8LXVMN8dI）

每條軸打印精確度平均0.05mm

張毅表示，他們去年7月成立公司，今年8月成為科技園的培育公司。他們接受訪問時作示範的是第3個原型，已經相當接近將會推出的產品。他們今個月會完成一部產品樣機，將所有零件收藏在機身內，並會將打印機修改成密封設計。

這款3D打印機可以使用所有熔點低於300度的塑料作為打印材料，包括PLA、ABS、PVC、TPU、PETG、尼龍等，最大打印體積是「150mm x 150mm x 160mm」，每條軸的打印精確度，平均為0.05mm。

估計售價3萬至5萬元

不過，該公司暫時未能定出這款3D打印機的準確售價，估計在3萬至5萬元，其目標用戶是研發人員、產品設計師和創客等。量產初期，將會維持在香港組裝產品，若需求超出預期，才再作考慮。該公司未推出5軸3D打印機，就已經承接到其他生意，有內地公司委託代為打印飛機引擎內渦輪葉片縮小模型。這也是他們料到的其中一種用途。因為渦輪葉片的彎度可以很大，一般3D打印機可能無法打印，而5軸3D打印機可以應付彎度，更可以打印出空心的渦輪葉片，這設計有助減重和散熱。

另一方面，記者在網上發現，個別外國公司和大學亦有研發這種5軸3D打印機，其中印度公司Ethereal Machines曾經在近年美國消費電子產品展（CES）中展出及示範，該款機稱為Halo的5軸3D打印機兼5軸數控加工機（CNC）。Ethereal Machines當時表示，Halo的軟件已完成七成至八成，預計售價約2萬美元（約15.6萬港元）。

[新經濟新天地]