趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化

一年目標1萬客戶

iSaleConnect是一個智能營商系統，主要為企業提供一站式的商店管理，包括網購平台，報表分析，庫存管理，會員系統，落單系統，支付系統和速遞服務。趙朗提及，這些完整的系統和數據分析是大型企業的專利，中小企欠缺資金和人才去開發。

網上作業 毋須購買機器

趙朗指，企業面對疫情的挑戰下，令更多實體店舖意識到業務數碼化的重要性。iSaleConnect在網上作業，客戶不需要購任何機器，只需智能電話便能使用。所有企業數據都會由客戶自行打理，公司不會涉足客戶的商業資料，只提供系統上的技術支援。趙朗透露，計劃推出一個月，參加的客戶來自不同行業，除傳統飲食行業，更有珍珠奶茶店，美容院，指甲油店和油漆店。

Atalon Ventures 旗下已發展成熟的PONGConnect，主要向酒吧出租「投杯球」電子計分枱，趙朗稱，早前政府對酒吧採取嚴厲的限聚令，令不少機枱停運，重擊PONGConnect的收入，惟未透露具體數字。