安永籲恢復上市公司高層要有會計師

確保公司財務匯報有序合規

賴耘峯表示，觀察到大型企業幾乎均是主動聘請合資格會計師，但仍有部分中小型H股出現高層無人具會計師資格的情况，恐將成為「市場漏洞」。他同時指出，現時本港為吸引新經濟公司，為第二上市股份提供諸多項匯報豁免，針對此類公司，應同時採取一定措施，確保內部有人了解本港的規章及披露要求，以維持合規水準。

賴耘峯直言，港交所當年稱不應「細微管理」上市公司對僱員的資格要求，而不再要求發行人聘用合資格會計師，但今年在處理公司秘書豁免事宜時，考量卻似不同。《上市規則》訂明公司秘書須具備一定專業資格，港交所一直有向部分公司給予公司秘書資格豁免，今年更曾希望把資格豁免情況編列成規，但最後遭業界反對。港交所因此不實施資格豁免。賴耘峯認為，合資格會計師對上市公司同樣重要，不應廢除高管須至少有一名合資格會計師的要求。

港交所多年前就移除條例作諮詢時，香港會計師公會表示激烈反對。賴耘峯自身亦是公會內的活躍成員。他表示，暫時未就想法與公會商討，但相信有必要藉助其渠道，再與其他持份者開啟對話，希望年內可有進展。他認為，若可檢視條例，承認會計師資格的重要性，即使屆時並非間間公司聘用公會會員，仍對行業發展有利。