陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境

金融市場估值偏高 與實體經濟背馳

他指出，除了疫情變化，現時金融市場估值偏高，與實體經濟表現背馳，其後可能出現的波動及導致的資金流變化將影響環球經濟，對新興經濟體或造成更大的衝擊。

他表示，內地五中全會剛發表了有關「十四五」規劃和2035年遠景目標的建議，反映中國進入新發展階段。現時中國人均GDP約1萬美元，與發達經濟體仍很大差距，只要內地經濟持續增長，人民收入增加，消費行業仍有很大增長空間。港商可從推動優質產品擴大內銷、拓展進口分銷業務等，積極參與內需市場。另外，香港擁有遍及全球的商貿網絡，可提供與國際接軌的專業、商務和高增值服務，在雙循環的相互促進中發揮更積極作用。

他又指，香港在「一帶一路」及大灣區發展仍繼續發揮重要的功能及平台角色，大灣區更是香港參與中國內循環重要切入點，需抓緊這個重大機遇，助力中國建設同時為創造更廣闊的發展空間。

張建宗：港企應積極參與國內大循環

政務司司長張建宗亦在網誌指，港企應利用大灣區作為平台作商業活動，在中國雙循環的新發展格局下，積極參與國內大循環。