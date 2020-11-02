李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」

明報記者 歐陽偉昉

過去10年，內地訪客來港投保，佔香港壽險銷售相當重要的比例。但近年內地亦向外資開放壽險市場，李源祥指出，內地客戶來港主要購買美元和保額較大的保單，因為兩地監管不同，內地保單資金需要留在內地投資，不同於香港保單可投資全球各地。他認為短期而言，內地客戶來港投保需求仍大，不過10年後內地是否可以發展滿足客戶需求的產品，「也有這個可能」。

險企重新聚焦本地市場

至於本地保險需求，李源祥指出，香港人保障意識較強，保單平均保費較亞洲區內其他地區為高，加上人口持續增長，家庭收入增加，相信未來本地保險增長仍高。過去數年香港險企的焦點落在內地訪客業務，不過自去年下半年開始，險企已重新着重本地市場增長。

自今年起內地壽險市場完全向外資開放，李源祥指中國作為第二大經濟體，一個省份人口已等同一個國家，是市場發展潛力最強市場。友邦今年6月獲准在內地設立子公司，準備未來集中在10至12個省份拓展，李源祥稱會逐個省份開拓市場，不會一次過大舉擴張，將會集中較富有省份和城市。他指友邦在內地優勢主要在中高端家庭、人口較多城市，在農村市場較難與內地險企競爭。除中國內地，他指越南、緬甸等新興市場亦增長快速，他認為亞洲會是全球增長最快的市場，而在亞洲金融業中，發展最佳將是保險業。

伙科企用現有技術 專注保險業務

李源祥今年由中國平安（2318）轉戰友邦，相對平保發展不同科技業務，友邦則專注保險本業。對於保險科技發展的策略，李源祥表示，平保傾向自行研發基礎技術，友邦則會與科技公司合作應用現有技術，自己做回熟悉的保險業務，例如該行與印度的遙距醫療公司Practo合作，使用其網上醫生諮詢、預約門診等服務。李源祥表示，過去平安好醫生（1833）的團隊是由他招聘，他笑言「做過一次不會再做了」。