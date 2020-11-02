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富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引

【明報專訊】上文瑞聯韋立民建議本港保守投資者可留意目前孳息率逾3厘的中國10年期國債以對抗「金融壓抑」，在這範疇屬專家的富達固定收益投資總監陳詠詩在專訪中表示，過去5年中國在岸人民幣債券市場規模以平均兩成的速度增長，上月規模已突破111萬億元人民幣，當中國債佔比17.3%。她又分析，雖然過去半年中國國債的新增供應較多，曾令債價受壓，惟此情况在今年餘下兩個月料有改善，加上中國國債獲納入更多國際指數，吸引外資流入，均令短期投資價值更加突出。

上周四閉幕的五中全會審議通過「第十四個五年規劃」（2021年至2025年、即十四五規劃）建議，會後發表公報明確「堅持把發展經濟着力點放在實體經濟上」，雖然對金融方面幾乎未有提及，但金融業作為百業之母對經濟發展的支持及促進也是顯然易見，高速發展的在岸債券市場過去10年在此擔當重要角色，在未來5年料繼續擔當重任。

數據顯示，中國在岸人民幣債市場規模在「十二五規劃」（2011年至2015年）期間由約20萬億元倍增至約45萬億元人民幣後，在「十三五規劃」（2016年至2020年）期間又急升近1.5倍至今年10月20日的111萬億元人民幣（見圖）。

富達固定收益投資總監陳詠詩表示，近年內地債市增長迅速，原因是中央積極推動地方政府債的市場發展，令地方政府可以較低息率發債，不需要再像過往要依賴地方融資平台高息融資，根據Wind提供的數據，地方政府債最新佔整體在岸債市場22.9%（見表），亦在分類中屬最高。

在岸債規模111萬億 國債佔17%

不過，值得注意的是，中國10年期國債孳息率由4月24日低位2.467厘見底回升，至上周五收報3.185厘，債息上升反映債價下跌，因此雖然過去逾半年持有中國10年期國債可以賺取相對高息，但其實卻要蝕價，現時是否值得投資，其中一個關鍵因素是要看該孳息率會否進一步攀升。

陳詠詩分析，中國10年期國債孳息率過去逾半年升勢頗急，原因之一是政府期內曾大量發行新國債，供應增長速度快過需求增長，令債價下跌孳息率上升；事實上，根據Wind的數據，中國國債發行規模由4月底約16.8萬億元人民幣，在不足半年內增長14.3%至上月20日約19.2萬億元人民幣，佔整體在岸債券市場的比例亦由16.5%增至17.3%（見表）。

 國債供應趨升 可令債價下跌

向前望的話，陳詠詩估計，中國國債在今年餘下時間的新增供應相對過去半年會有所放緩，有利孳息率回穩，債券投資價值也因此提升。

陳詠詩總結，現時中國10年期國債孳息率遠高於成熟市場（編按：美國、日本及德國同年期國債孳息率分別為0.8737厘、0.037厘及-0.628厘），而且中國國債與全球其他資產關連度低，加上將獲納入更多國際指數吸引外資流入，在短期新增供應轉趨穩定的大前提下，投資吸引力顯現。

[封面故事]

相關字詞﹕中國10年期國債孳息率 人民幣債券 十四五規劃 在岸人民幣債市場 富達固定收益投資總監陳詠詩

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