瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股

明報記者 葉創成

中美這兩個全球最大經濟體上周及本周先後迎來重大政治經濟事件，中共五中全會上周一至周四在北京召開審議通過「第十四個五年規劃」建議，當中提出要建立科技攻關舉國體制、大力提升創新能力，目標成為科技強國；備受新冠肺炎疫情衝擊的美國國民明天將在四年一度的總統大選投票，決定由特朗普連任，抑或由民主黨候選人拜登出任新一屆美國總統。瑞聯韋立民在第233期（1月20日出版）封面故面曾準確預測新經濟股跑出及新股暢旺等今年中資股兩個投資大趨勢（表），故上周《Money Monday》再邀請身在瑞士的他接受電話訪問，在全球投資市場此關鍵時刻為讀者分析後市。

恒指上周下跌811點或3.26%，美股三大指數道指、標指及納指更分別急挫6.47%、5.64%及5.51%，屬聯儲局於3月23日宣布無限量寬（QE）刺激股市反彈以來最大跌幅，韋立民對此不感意外。

中美歐經濟有暗湧 股市開始調整

韋立民解釋，環球股市估值本來已屬偏貴（見圖1），市場原先寄望明年全球經濟復蘇可為股市帶來支持，但眼前的事實是美國尚未通過新一輪刺激經濟的財政政策、歐洲正在爆發第二輪疫情，而即使明年是「十四五規劃」開局之年，中國經濟明年增長前景亦不完全清晰，因此該全球三大經濟體明年能否悉數踏上復蘇路途存有變數，觸發股市開始調整。

「雖然市場對明年全球經濟復蘇抱有很大希望，但我認為最終要視乎政府出台刺激政策的力度是否足夠，對此抱觀望態度。今年3月下旬以來環球股市表現強勁，主要原因是以市盈率計算的估值在增長（PE Expansion），但我相信在2021年再不能這樣延續下去，也就是說，股價上升須由盈利增長帶動，所以我們要看看哪些上市公司明年能夠有強勁的盈利增長，聚焦盈利及質素，這便是2021年選股的致勝之道了」。

緊跟國策投資 看好中資科技醫療

韋立民早於第233期接受訪問時已看好中資科網股及生物科技股，有關新經濟股今年以來股價表現亦非常強勁，他目前仍維持相若觀點，認為它們在2021年可藉着盈利增長突圍而出。他解釋，根據他投資中資股逾20年的經驗，中國經濟一直在不斷轉型，因此必須跟隨中國經濟轉型而投資相關受惠股，才可賺取理想回報，例如在2001年中國加入世界貿易組織後應投資出口股，過去逾10年中國藉着科技創新引領經濟增長，而上周召開的五中全會更確定要在2035年成為科技強國，中資科網龍頭股則正在帶領內地經濟朝向數碼化轉型，前景仍然值得看好。

至於中資生物科技股，韋立民指出，歐美藥企在研發傳統化學藥劑已有數十年的豐富經驗，中國藥企要急起直追並不容易，作為比較，歐美及中國藥企在生物科技行業均是在近年起步，以中國龐大的科學家團隊，在此領域有機會實現彎道超車。他又說，隨第五代流動電話技術未來5年將在內地廣泛普及，物聯網科技興起，可留意哪些上市公司在手術機器人研發與產業化突破上取得成績，其前景值得看好。

中資醫療亮點：手術機器人 互聯網診症

雖然內地政府過去逾兩個月加快推行的「帶量採購」政策，帶來政策風險，令中資醫療股、特別是醫療器械股出現明顯調整，但韋立民強調，隨着未來中國人口老化，加上中央日後料會開展對14億國民的全民醫療保障，對優質醫療需求與日俱增，該板塊長線仍看俏，當中，以互聯網平台為病人作診斷亦屬大趨勢，像手術機器人行業一樣屬增長亮點。

同樣道理，韋立民目前也看好正在帶領全球向數碼化轉型的美國科網龍頭股，他解釋，現時全球經濟正在面對嚴峻挑戰，觀乎在疫情下全球不同經濟體的表現，的確以在科技領域領先的美國及中國經濟復原得較快，相關股票亦因此吸引資金追捧。他稱現時應以「科技」作為要素（Factor）在全球選股，由此他選中不少中美科技股，作為比較，「區域」暫非關鍵要素，英國股市以金融股及石油股為主導，德國股市則以工業股為主，當地暫時較少具吸引力股票。

科技醫療融資需求大 港滬新股明年續旺

韋立民總結，今年在全球股市的致勝之道，是要買中受惠經濟轉型的中美科技股及醫療股，而有關股票往往並非在主要指數內，故此要「投股不投市」，料此趨勢亦會維持至明年。

另外，由於中國科技及醫療企業繼續需要融資籌集研發經費，加上中美關係緊張促使更多在美國上市的中概股回流，他相信明年本港及上海新股市場仍會保持暢旺。

[封面故事]