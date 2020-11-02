近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險

【明報專訊】在美國大選前，美股市場波幅比前擴大，愈來愈多港人加入炒賣美股行列。本地券商SoFi香港高級行政總裁（國際）Mathias Helleu接受本報訪問時表示，連同現有客戶及新增開戶，近兩三個月的交投量較此前大增4倍，當中投資者的興趣很多聚焦於科技股身上。他期望透過人工智能，助投資者分散投資，減低風險。SoFi香港日後會以香港作為據點，準備在亞洲內外各物色一個地點，開闢新市場。
八成新客年僅20至30歲
Mathias Helleu指出，臨近美國總統選舉，美股在面對不明朗下波幅增加，給予投資者買賣機會同時，在疫情期間亦多了客人關注Zoom的股價走勢及留意內地經濟復甦概念，觸發客人參與美股多過港股，佔比超過60%，與過往港股及美股各佔一半交投有別，客戶的成交量更比平時大增4倍。新客當中，更有80%來自20至30歲的客群。
Mathias Helleu稱相信近期香港新股當道，有助經紀行業重新提升。Sofi採取零佣金吸客，他指出，透過提供孖展融資及向香港以外的B2B客戶提供增值服務收取費用，該行可把得益轉嫁回客戶。
暫無意涉足期貨期權
有見客戶在美股及港股市場均聚焦於科技股身上，Mathias Helleu稱，可借助其開發的人工智能，結合公司現有的投資應用程式，冀幫助客人將投資組合分散至不同的交易所買賣基金（ETF），減低風險。因應更多千禧世代客人注重低成本及活躍買賣，而非炒「即日鮮」，他指出，SoFi會將重點先搞好3個月前已經推出的孖展服務，暫無意涉足期貨或期權產品。另在等待中港兩地的大灣區市場框架衍生的機會時，他透露，SoFi香港擬在明年上半年，先分別在亞洲內外各一個地點打開市場，提供美股買賣同時，視乎情况在外地擴大港股買賣渠道。