近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險

八成新客年僅20至30歲

Mathias Helleu指出，臨近美國總統選舉，美股在面對不明朗下波幅增加，給予投資者買賣機會同時，在疫情期間亦多了客人關注Zoom的股價走勢及留意內地經濟復甦概念，觸發客人參與美股多過港股，佔比超過60%，與過往港股及美股各佔一半交投有別，客戶的成交量更比平時大增4倍。新客當中，更有80%來自20至30歲的客群。

Mathias Helleu稱相信近期香港新股當道，有助經紀行業重新提升。Sofi採取零佣金吸客，他指出，透過提供孖展融資及向香港以外的B2B客戶提供增值服務收取費用，該行可把得益轉嫁回客戶。

暫無意涉足期貨期權

有見客戶在美股及港股市場均聚焦於科技股身上，Mathias Helleu稱，可借助其開發的人工智能，結合公司現有的投資應用程式，冀幫助客人將投資組合分散至不同的交易所買賣基金（ETF），減低風險。因應更多千禧世代客人注重低成本及活躍買賣，而非炒「即日鮮」，他指出，SoFi會將重點先搞好3個月前已經推出的孖展服務，暫無意涉足期貨或期權產品。另在等待中港兩地的大灣區市場框架衍生的機會時，他透露，SoFi香港擬在明年上半年，先分別在亞洲內外各一個地點打開市場，提供美股買賣同時，視乎情况在外地擴大港股買賣渠道。