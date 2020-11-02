GU逆市擴張 奧海城店周五開

他指出，香港作為國際城市，未來會有更多客人來港，對香港零售業持正面態度。他續指，感謝香港客人的支持，GU銷售已維持正常水準，因應現時情况，品牌不會對產品加價或減價，保證會提供良好服務，並以最便宜及流行的服裝吸引客人。

新店率先售美妝品口罩

他認為，疫情期間全世界的生活方式有很多變化，例如長時間留在家工作，衣着會傾向較鬆身，連身裙、工裝褲等銷售良好。此外，消費者在戶外時間較長同時着重時尚，或希望服裝在戶內、戶外都適合穿着，GU就提出「ONE 2 MANY」的概念，產品可跨季節穿搭，將是一個新趨勢。

奧海城GU將於周五（11月6日）開業，樓高兩層佔地逾萬平方呎，首設Osharista Corner（時尚顧問專區），與日本銀座旗艦店看齊。小倉慎司笑言，自己在2017年起在港居住近兩年，曾多次到訪大角嘴，認為該區人流暢旺，又有不少年輕男性出入，相信品牌暢銷的男裝在新店亦會大受歡迎。他又指，現時GU在港分店數量不多，周末有很多客人到訪店舖變得擠迫，盡可能希望開設更多分店。

日本GU日前推出美妝系列「#4me by GU」，上月又發售由「GU DRY」物料製造的口罩，兩者率先在奧海城店發售，並帶來4款美妝品；而全線GU就會在11月9日起有售。小倉慎司透露，原先並無打算在新店出售美妝品，但日本開售反應熱烈，相信香港亦有同樣效果，特意留起一批貨品在港出售，是日本以外首個出售GU美妝品的市場。另外，GU口罩時尚且實用，中間設有過濾層，希望香港消費者可購入口罩試用。他認為化妝品、口罩亦是時裝的一部分，品牌有興趣挑戰任何與時裝有關的產品，相信未來亦會推出更多相關的產品。

未有計劃攻電商 冀客人訪店

同系品牌UNIQLO於2018年開設港澳網絡旗艦店，不過小倉慎司表示，GU暫時未有計劃發展電商業務，現時在港更希望吸引客人到訪店舖，可觸摸到品牌的產品，並與時尚顧問溝通，時尚顧問可向公司反映意見，再改善產品。