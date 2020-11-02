經濟

GU逆市擴張 奧海城店周五開

【明報專訊】迅銷（6288）旗下品牌GU自2017年來港設立首間分店後，本月初將於奧海城逆市擴張開設第7間分店。迅銷集團副總裁、GU日本CEO暨GU海外市場CEO小倉慎司受訪時指出，疫情對香港及日本有重大打擊，GU營業額亦一度下跌，現時已回復正常水平，對開設新店完全沒有影響。

他指出，香港作為國際城市，未來會有更多客人來港，對香港零售業持正面態度。他續指，感謝香港客人的支持，GU銷售已維持正常水準，因應現時情况，品牌不會對產品加價或減價，保證會提供良好服務，並以最便宜及流行的服裝吸引客人。

新店率先售美妝品口罩

他認為，疫情期間全世界的生活方式有很多變化，例如長時間留在家工作，衣着會傾向較鬆身，連身裙、工裝褲等銷售良好。此外，消費者在戶外時間較長同時着重時尚，或希望服裝在戶內、戶外都適合穿着，GU就提出「ONE 2 MANY」的概念，產品可跨季節穿搭，將是一個新趨勢。

奧海城GU將於周五（11月6日）開業，樓高兩層佔地逾萬平方呎，首設Osharista Corner（時尚顧問專區），與日本銀座旗艦店看齊。小倉慎司笑言，自己在2017年起在港居住近兩年，曾多次到訪大角嘴，認為該區人流暢旺，又有不少年輕男性出入，相信品牌暢銷的男裝在新店亦會大受歡迎。他又指，現時GU在港分店數量不多，周末有很多客人到訪店舖變得擠迫，盡可能希望開設更多分店。

日本GU日前推出美妝系列「#4me by GU」，上月又發售由「GU DRY」物料製造的口罩，兩者率先在奧海城店發售，並帶來4款美妝品；而全線GU就會在11月9日起有售。小倉慎司透露，原先並無打算在新店出售美妝品，但日本開售反應熱烈，相信香港亦有同樣效果，特意留起一批貨品在港出售，是日本以外首個出售GU美妝品的市場。另外，GU口罩時尚且實用，中間設有過濾層，希望香港消費者可購入口罩試用。他認為化妝品、口罩亦是時裝的一部分，品牌有興趣挑戰任何與時裝有關的產品，相信未來亦會推出更多相關的產品。

未有計劃攻電商 冀客人訪店

同系品牌UNIQLO於2018年開設港澳網絡旗艦店，不過小倉慎司表示，GU暫時未有計劃發展電商業務，現時在港更希望吸引客人到訪店舖，可觸摸到品牌的產品，並與時尚顧問溝通，時尚顧問可向公司反映意見，再改善產品。

相關字詞﹕小倉慎司 奧海城 迅銷 零售業

上 / 下一篇新聞

富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金
現交投水平難維持 留意併購機會
現交投水平難維持 留意併購機會
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
冀內地科技經驗助友邦
冀內地科技經驗助友邦
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
恒大148億沽廣匯實業41%股權
恒大148億沽廣匯實業41%股權
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
張兆聰：增持現金待市况轉晴
張兆聰：增持現金待市况轉晴
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美團試高位 購證留意24754
金子：美團試高位 購證留意24754
張兆聰：港經濟回升 新地值博
張兆聰：港經濟回升 新地值博
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
iBond申請優惠大比併
iBond申請優惠大比併
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新股熱潮料開始降溫
陸振球：新股熱潮料開始降溫
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
湯文亮：做機場保安的空姐
湯文亮：做機場保安的空姐
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
廖偉強：別人恐懼我貪婪
廖偉強：別人恐懼我貪婪
布少明：交投暢旺 樓價回穩
布少明：交投暢旺 樓價回穩
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
大行看好金價破2000美元
大行看好金價破2000美元