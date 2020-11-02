經濟

渣打溫拓思：年底再審視撥備水平

【明報專訊】銀行業今年盈利表現受信貸損失急升拖累，渣打集團（2888）第三季信貸減值按年上升27%至3.53億美元，不過按季則減少42%，連續兩季下降。集團行政總裁溫拓思表示，撥備按年增加主要是因應會計準則要求，需按經濟前景惡化提高撥備，實際為不良貸款須作撥備的規模可控。雖然亞洲經濟持續改善，不過部分市場仍存在不明朗因素，例如該行延長了延期還款措施等，因此作出的信貸減值撥備高於要求。該行會在年底進行檢視，決定是否需維持較審慎的撥備水平。

指淨息差接近低位 再收窄幅度小

新冠病毒新增病例近期在歐美再現新高，問及對信貸減值撥備的影響，溫拓思表示該行在歐美絕大部分為企業客戶，大多狀態良好。雖有部分航空公司貸款，但集團已作出充足的撥備，同時有飛機作為抵押品。他又指出，即使美國疫情上升，但經濟同時繼續復蘇。

環球央行放寬貨幣政策拯救經濟，銀行淨息差繼續受壓，渣打第三季淨息差按年下跌0.38厘，至1.23厘，按季也下跌0.05厘。溫拓思預期，未來數季的淨息差仍會收窄，但幅度不會太多，現時與低位已相當接近，隨着經濟復蘇帶動貸款需求增長，可改善淨利息收入。他又指近三成收入增長是主要來自非利息收入，例如財富管理業務等，該行會加強推動非利息收入增長，另外透過數碼化降低成本。

力拓非利息收入 加強數碼化節流

渣打今年盈利大減，加上監管機構要求今年不得派息，連回購都因而暫停，拖累股價年初至今累跌51%，市帳率亦由年初的0.7倍跌至0.33倍。溫拓思認為，目前銀行業面對不少不明朗因素，例如新冠病毒疫情、地緣政治風險等，不過這些問題都會過去，屆時銀行股價表現會比現時更佳。他指該行在部分市場連續數季都有不錯的回報，如果可以回報可以持續改善，股價在中期可以返回市帳率1倍的水平。

相關字詞﹕減值撥備 銀行股 不良貸款 新冠肺炎 溫拓思 渣打集團

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