現交投水平難維持 留意併購機會

他表示，雖然疫情之中，股市換手率異常高企，但後市亦有積極信號，且券商行業亦出現結構性的正面變化。一方面，他認為，美國聯儲局有望維持低利率，令資金繼續流入股市尋找合適資產。另一方面，互聯網券商崛起，散戶進入股市的門檻降低，「未來行業蛋糕更大」。

陳宇直言，若股市大跌，券商業無疑將面對潛在衰退潮。不過屆時對富途而言未必是壞事，因行業整合速度將會加快，對龍頭有利，部分小型券商或被吞併，屆時公司也會尋找機會。他表示，公司在好景時持續提升自身服務，也是為日後逆周期而未雨綢繆。

拓基金業務強攻星洲 未雨綢繆

除股市之外，富途去年下半年起開展基金服務。陳宇表示，客戶除炒股外亦有其他需求，希望可打造綜合平台。他亦表示，見到商業銀行提供的基金銷售佔本港市場份額高達78%，相信基金交易平台仍有商機。他介紹稱，富途現時平台上有逾60隻互惠基金，截至今年上半年，基金業務資產餘額約為80億元。

此外，富途今年10月獲得新加坡金管局批出資本市場服務牌照，可提供證券、基金、衍生產品及提供投資建議等服務，希望明年或後年可正式開業。