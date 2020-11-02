富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金

明報記者 馬迪帆

自去年起，本地年輕人消費便區分「黃藍」，富途因其股東背景屬「中資」，不時捲入討論。不過，陳宇認為，富途具有香港屬性。他表示，現時旗下具資產客戶約30萬人，其中約三成半至四成是以香港證件註冊。換言之，富途有約12萬本地客，過去3年本地用戶人數的年複合增長率超過九成，其中亦有不同類型人群，例如今年上半年富途的新增用戶中，超過一半均是「90後」年輕人。他強調，若券商可將服務做到最好，相信投資者不會因其背景而放棄服務。

新增用戶逾半「90後」

富途市場部總監蔣沂吟則表示，富途在營銷上亦採用「本土化」策略，例如因應本地人習慣，開設Youtube頻道，在Facebook、Instagram落廣告等，此外，未來亦有計劃在本地大學開辦投資競賽。她表示，曾見到本地討論區「連登」也經常出現關於富途的討論，相信本地用戶並不因為公司是內地背景，而將其拒之門外。

受惠「居家炒股潮」，富途今年業績倍增（見表），平台交投量更創下新高，但背後亦有龐大市場開支。富途上半年平均每名客戶獲客成本約為1500元，但這數字已較去年同期減少四分之一。

陳宇解釋，若每名客戶使用其服務的周期較長，實際平均成本並不高。他表示，未來公司獲客成本的變動，要視乎券商之間競爭情况與股市表現等，暫時難作預測。但他認為，富途現時佔市場份額約1.5%，仍有廣大增長空間，希望可盡早接觸客人，只要回報得宜，對於獲客成本的絕對金額是不設上限。

最大優勢在服務體驗 減佣效應微

近年陸續有已在內地發展成熟的券商攻港，部分與本地券商一樣採取「零佣金」策略。不過陳宇認為，「免佣」在本港難成為大趨勢，富途未來亦不會向此方向發展。他表示，香港與美國的交易所市場基建不同，美國券商免收佣金後，可收取其他費用，但本地券商則難以做到。他相信在市場佣金費率受壓的情况下，再下調費率可帶來的獲客效應十分有限，而公司的最大競爭力是服務體驗，不擬削減佣金。