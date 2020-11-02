經濟

富途30萬客四成港人 強調本土化營銷 陳宇：市場份額潛力大 堅拒零佣金

【明報專訊】以騰訊（0700）為主要股東的富途證券，近兩年成為本地興起最快的券商之一，可透過手機應用程式（App）交易、可玩遊戲賺積分、討論區可「吹水」，均吸引不少年輕用家。集團來港開業8年，初期以內地客戶為主，近年大力開拓本港散戶市場。富途首席財務官陳宇接受本報訪問時透露，公司在港發展多年，現時30萬名在富途存有資產的客戶當中，有四成為香港人，集團員工亦有逾九成是港人，可稱得上是扎根香港的本土公司。陳宇認為，本港散戶的需求仍有潛力，現時用戶人數遠未見頂，未來將繼續爭取市場份額。面對有券商以零佣金搶客，他直言並不計劃採用此策略。

明報記者 馬迪帆

自去年起，本地年輕人消費便區分「黃藍」，富途因其股東背景屬「中資」，不時捲入討論。不過，陳宇認為，富途具有香港屬性。他表示，現時旗下具資產客戶約30萬人，其中約三成半至四成是以香港證件註冊。換言之，富途有約12萬本地客，過去3年本地用戶人數的年複合增長率超過九成，其中亦有不同類型人群，例如今年上半年富途的新增用戶中，超過一半均是「90後」年輕人。他強調，若券商可將服務做到最好，相信投資者不會因其背景而放棄服務。

新增用戶逾半「90後」

富途市場部總監蔣沂吟則表示，富途在營銷上亦採用「本土化」策略，例如因應本地人習慣，開設Youtube頻道，在Facebook、Instagram落廣告等，此外，未來亦有計劃在本地大學開辦投資競賽。她表示，曾見到本地討論區「連登」也經常出現關於富途的討論，相信本地用戶並不因為公司是內地背景，而將其拒之門外。

受惠「居家炒股潮」，富途今年業績倍增（見表），平台交投量更創下新高，但背後亦有龐大市場開支。富途上半年平均每名客戶獲客成本約為1500元，但這數字已較去年同期減少四分之一。

陳宇解釋，若每名客戶使用其服務的周期較長，實際平均成本並不高。他表示，未來公司獲客成本的變動，要視乎券商之間競爭情况與股市表現等，暫時難作預測。但他認為，富途現時佔市場份額約1.5%，仍有廣大增長空間，希望可盡早接觸客人，只要回報得宜，對於獲客成本的絕對金額是不設上限。

最大優勢在服務體驗 減佣效應微

近年陸續有已在內地發展成熟的券商攻港，部分與本地券商一樣採取「零佣金」策略。不過陳宇認為，「免佣」在本港難成為大趨勢，富途未來亦不會向此方向發展。他表示，香港與美國的交易所市場基建不同，美國券商免收佣金後，可收取其他費用，但本地券商則難以做到。他相信在市場佣金費率受壓的情况下，再下調費率可帶來的獲客效應十分有限，而公司的最大競爭力是服務體驗，不擬削減佣金。

相關字詞﹕券商 富途

上 / 下一篇新聞

現交投水平難維持 留意併購機會
現交投水平難維持 留意併購機會
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
渣打溫拓思：年底再審視撥備水平
GU逆市擴張 奧海城店周五開
GU逆市擴張 奧海城店周五開
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
近月交投量飈4倍 SoFi覓新市場減風險
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
瑞聯銀行首席投資總監韋立民：環球股市偏貴 較看好中美科技股
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
人幣國債黃金對冲基金 投資三寶對抗金融壓抑
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
星洲擅轉型可堪借鏡 籲港深合作發展科技
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
富達陳詠詩：中國10年國債息逾3厘吸引
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
李源祥：港保單短期仍佔優 內地潛力強 業務佔比「只會愈來愈大」
冀內地科技經驗助友邦
冀內地科技經驗助友邦
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
陳茂波：經濟初現見底迹象 一般打工仔仍面對困境
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
澳門10月賭收跌幅收窄至72% 今年1月以來最佳
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
安永籲恢復上市公司高層要有會計師
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
趙朗推 iSaleConnect 助中小企轉型數碼化
恒大148億沽廣匯實業41%股權
恒大148億沽廣匯實業41%股權
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
快手傳本周申港上市 目標估值500億美元
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
港產5軸3D打印機 瞄準中高端市場
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
擬一年後推升級版 加入連續纖維功能
張兆聰：增持現金待市况轉晴
張兆聰：增持現金待市况轉晴
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
鄺翠玲：家庭主婦的理財困惑
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：美團試高位 購證留意24754
金子：美團試高位 購證留意24754
張兆聰：港經濟回升 新地值博
張兆聰：港經濟回升 新地值博
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
蔡金強：2020：價值投資痛苦之年
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
潘啓才：零息CB 買家看的是股價
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
伍禮賢：中航科工業務稀有 前景看俏
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
謝偉銓：空置稅考慮不周 趁擱置重新檢視
iBond申請優惠大比併
iBond申請優惠大比併
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
沈永年：封關大灣區置業陷阱（上）
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
趙海珠：大選後續救市 美元料弱
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
謝紹榮：誰當總統美股都難逃調整厄運
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
黃德几：海螺創業穩中向好 伺機跟進
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新興巿場似翻身
陸振球：新股熱潮料開始降溫
陸振球：新股熱潮料開始降溫
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
林少陽：騰訊阿里較螞蟻值博
技術取勝：新地升穿下降軌
技術取勝：新地升穿下降軌
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
李聲揚：拜登料贏 關鍵國會
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
潘迪藍：中國三方面力爭2035年願景
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
蘇沛豐：龍源電力受惠十四五規劃
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
李順威：美大選後定方略 勿死守單一投資概念
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
劉思明：中外運一浪高一浪可留意
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
何啟聰：新經濟股再強勢 騰訊購26567
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
瑞銀亞洲：對冲大選風險 恒指PUT 16774
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
摩根大通亞洲：美大選添風險 藉標指窩輪對冲
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
周顯：一宗收購 保住數百飯碗
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
何國良：中港搶螞蟻 美國爭總統
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
張佩儀：強積金不應當股票炒賣
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
王弼：若無壓倒勝利 美恐爆憲制危機
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
曾淵滄：拜登倘當選 中美摩擦更大
湯文亮：做機場保安的空姐
湯文亮：做機場保安的空姐
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
陳永傑：中港經濟改善 利好樓市
廖偉強：別人恐懼我貪婪
廖偉強：別人恐懼我貪婪
布少明：交投暢旺 樓價回穩
布少明：交投暢旺 樓價回穩
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
李志成：「A Cheng」效應造就新盤票王
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
帝御‧星濤首推248伙沽九成 吸金10億 業界料本月一手成交2500宗 或創逾1年半高位
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
話你知：首10個月新盤銷1.15萬伙 按年跌三成
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
年底前8盤逾4200伙搶攻市場
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
國泰員工減價8%沽水藍‧天岸兩房
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
夏利文物管向原航空旅遊從業員招手
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
日出康城商場次階段開幕 人頭湧湧
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
泓碧示範洋房名師操刀 享全海景
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
匯景呎價重上1.6萬 近年半新高
大行看好金價破2000美元
大行看好金價破2000美元