A股市場季內料維持震盪偏好

美股利淡因素多 估值虛高公司或回調

疫情仍舊左右美股的情緒，美國單日新增新冠病毒感染病例數於近日再創新高，衡量股市投資者恐慌情緒和市場風險的芝加哥期權交易所波動指數也不斷上漲。對於投資者而言，疫情始終是「市場上方的烏雲」。

與此同時，美國新一輪財政刺激措施的談判並未取得突破進展，大選前通過有關法案的可能性變低，白宮與國會之間仍存在分歧，這會進一步打壓市場信心。美股估值問題也在影響市場。在經歷前期的單邊上漲行情後，部分行業和公司出現估值虛高的情况，存在較高的投資風險。以納斯達克為代表的科技股漲幅驚人，不到6個月就上漲超過80%。對於前期上漲較快、估值虛高的行業和公司，面對第四季度層出不窮的風險事件，短期內可能會出現明顯的估值回檔。

更為關鍵的變數是美國總統大選在即，根據以往經歷，美國總統大選之前市場情緒非常不穩定，隨着大選的結果不確定性上升，美股指數都會出現比較大的波動，投資者信心也會受到比較大的影響，而總統大選給市場帶來的影響可能還會持續一段時間，直至11月3日大選塵埃落定，影響才會逐漸減小。

A股相對於全球市場而言，目前最大的優勢在於疫情防控取得的成效和經濟恢復的良好態勢。周邊市場的劇烈波動對A股市場產生的情緒擾動自然是不言而喻，儘管A股部分板塊和股票同樣存在高估的問題，風險也顯而易見，但中國初步控制疫情良好，經濟恢復情况良好，對股票市場的支撐較強勁。

經濟恢復良好支撐A股

在當前「雙循環」驅動、境外新冠疫情接連二次爆發、東西方大國間在貿易與科技等方面的博弈依然存在、西方大國選舉不確定風險或惡化的情况下，A股市場走勢取決於以下力量的相對變化及產生的預期差。一方面，政策支持與資本市場改革紅利是A股市場向上突破的基礎動力，另一方面，宏觀基本面與微觀盈利好於預期，是破局前行的經濟驅動力。此外，還要注意到市場情緒再燃、資本持續性回流、量能與趨勢延續是A股震盪反彈的直接動力，以及周期因素是在不確定性的情况下，鞏固或促進A股市場不斷前行的歷史動力。

由此來看，在政策與資本市場改革可預期的情况下，A股市場未來走勢短期看資金流動、中長期看周期規律。在此邏輯下，A股市場在未來1個季度內大概維持震盪偏好調整。

[馮其十 神州新形勢]