增持美意澳主權債 看好歐元日圓

有關活動面對的下行風險自夏季以來已下降，若最終可於2021年初成功開發及分配有效的疫苗，加上廣泛的貨幣和財政政策支持，上述升勢有望進一步擴大。目前這些事件發生的時間仍非常不明朗，而疫後「新常態」的發展情况料將在未來數季愈來愈受關注。現時的經濟復蘇有賴持續寬鬆的貨幣政策支持（常規及非常規），以及為企業和僱員提供的大量財政支援和刺激措施。若當局能保持寬鬆貨幣政策（與過去十年相比愈來愈着力推高通脹）及擴張性財政政策不變，則有可能在長期為各經濟體及環球金融市場帶來重大變化。

高風險資產正面 環球股票看法近中性

英傑華投資投資策略主管兼首席經濟學家Michael Grady表示：「鑑於經濟前景好轉、新冠疫情風險逐步消退及政府持續提供政策支持，我們對高風險資產持更加正面的態度。我們認為信貸市場的風險更高，並建議增持全球高收益及美國投資級別信貸資產。相比之前的負面看法，目前我們對環球股票的整體看法接近中性。」

當前相對估值水平 歐洲新興市場更有利

「相較美國和日本，當前的相對估值水平和周期復蘇對歐洲和新興市場更有利。」他續稱：「全球主權債券的吸引力因其孳息率下跌而有所下降，尤其是作為我們投資組合中一項有效的避險資產而言，儘管對其整體持中性看法，我們仍建議在增持美國、意大利及澳洲主權債券的同時對歐洲核心主權債券持偏低比重，以平衡投資組合。」

他表示：「就我們的資產配置策略來說，最重大的變化是相較其他主要G10國家貨幣，我們轉而對美元持偏低比重，並偏向增持歐元和日圓。」

[英傑華投資（Aviva Investors） 投資全局]