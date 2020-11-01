許繹彬：內銀股反彈過急 慎防高追風險

螞蟻以「賣大包」招股，每手入場費4000多元，即使孖展息率被HIBOR扯高，亦淋不熄全家總動員爭相開戶的熱情，此等盛况要追溯至3年前的閱文（0772）、2000年的Tom集團（2383）及1997年的北控集團（0392）。筆者估計，投資者相信是抱着「大抽獎」心態，一試運氣。螞蟻是全球暫時集資額最大型新股外，認購人數及凍資額度破香港紀錄，這些紀錄勢將鞏固香港的國際金融地位，確實值得慶祝。然而，正因為螞蟻的上市帶來了「全民皆股」的現象，新股市場氣氛異常熾熱，投資者需要保持冷靜獨立思考，切忌盲目跟風入市。

大選後政局或不穩 美股宜先減磅

另一邊廂，歐美疫情再趨嚴重，確診數字日日破萬宗，法國及德國更因此宵禁，情况未許樂觀，令歐美股市一再大跌，其中美股更是在數天內跌逾1800點，跌幅相當驚人，而且疫情惡化令VIX恐慌指數自6月中旬後再升至近40水平。筆者相信，疫情發展及總統大選仍是市場一大不穩因素，導致美股缺乏承接。然而，筆者認為，不論誰人當選下任美國總統，政局或不穩，美股投資者暫且觀望，先行沽貨減磅離場。

相反，中國內地控制疫情不錯，經濟開始復蘇，帶動一眾消費股和內銀股上揚，加上近日人民幣兌港元走強，令以港元計算資產價值的內銀股反彈亦是有迹可尋。不過，內銀股積弱已久，反彈屬正常，但升勢略嫌過勁，投資者宜慎防高追風險。

內地科技自強 相關概念股續熱捧

與此同時，內地十九屆五中全會已閉幕，十四五計劃預定的基本戰略是「內外雙循環」，要大力推動內需市場，拓展投資空間，並減少美國對華政策的影響。過去兩年間，中美摩擦由「貿易戰」升級至「科技戰」，一眾中資科技公司如中興通訊（0763）、中芯（0981）等面臨制裁，中國亦深明要「自強」的道理，因此未來5年，內地要積極推動關鍵核心技術是重中之重， 大數據、半導體、AI及5G概念股，將成一眾投資者的熱捧對象。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]