怕公共交通工具「播毒」 美國汽車銷量勝預期

疫情原本不利於汽車銷售。失業率上升，可能令部分人負擔不起私家車，居家辦公也令駕車上班的需求減少。不過，GM首席經濟學家巴克伯格（Elaine Buckberg）表示，疫情雖對汽車銷售帶來一些阻力，但同時也帶來商機。部分消費者擔心使用公共交通工具會受到感染，私家車成了防疫的工具。

仍未恢復至疫情前水平

巴克伯格續稱，消費者在疫情下減少外出用膳及娛樂，省下來的開支可用於買車。美股早前由3月的「疫市底」反彈，也令部分家庭恢復財富。部分人搬到市郊避疫，也增加買車的需求。

不過汽車銷售仍未恢復至疫情爆發前的水平。汽車中介商iSeeCars指出，雖然消費者對汽車的需求回升，但由於長途旅行減少，影響汽車租賃公司向自駕遊旅客出租汽車的業務，令業界買車的需求下降。

此外，美國疫情持續帶來的經濟不確定性及信貸收緊等因素，也會影響到汽車銷情。雖然信用良好客戶的借貸利率仍然很低，但愈來愈多人因無法獲得信貸而退出新車市場。業界預期，美國今年全年的汽車銷量為1400萬輛，低於去年的1700萬輛。

[企業地球村]