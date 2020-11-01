富豪要安全 私人包機疫下有需求 暑假曾現增長 業界：料入秋經營轉困難

資料來源：金融時報、商業內幕、CNN

歐洲飛機營運商Comlux行政總裁扎內托（Andrea Zanetto）稱，以往其豪華包機的客戶，以國家元首及科技巨企老闆為主，現在的重點是出門度假的富豪。Comlux剛完成對一架波音公務機767（BBJ 767）的翻新，設有51個座位的公務機成為富豪的飛行居室（a flying apartment），除了提供超級特大雙人（ultra-king-size）牀、淋浴間等，亦增設新的電離系統（ionization system），用於殺死空氣的病原體，讓旅客毋須在飛行旅程戴口罩。

經紀商：疫情助富豪認識包機好處

美國飛機租賃服務公司Flexjet的董事總經理尤金（Marine Eugene）稱，多數旅客也是休閒旅客，商務旅客的數量也恢復了一些，昂貴的長途包機也不乏捧場客。她說，客戶包括在疫情期間要與親人保持聯繫的家庭、需要打理外國業務的企業高層及公司團隊，服務不局限於短途飛行。Flexjet表示，今秋業務相當於去年同期的85％。

飛機經紀商Colibri Aircraft的常務董事斯通（Oliver Stone）稱，疫情助富裕階層認識到私人包機服務的好處。根據瑞士私人飛機營運商LunaJets網站的資料，歐洲短途私人包機服務的價格通常由4500歐元（約4.12萬港元）起，具體取決於飛機大小及飛行距離。當私人包機完成行程後，飛機經紀商為避免「空機」回程，往往會把這程回程機的價格降低，有時只需花費2000歐元（約1.83萬港元），就可乘坐私人航班，費用與商務艙的價格不相伯仲。

英國私人飛機營運商PrivateFly稱，暑期的包機服務，超過四成來自首次使用包機服務的新客戶。這些乘客有兩成是兒童，反映多了家庭選擇乘搭私人飛機，以確保家人在疫情下免受感染。

防疫措施收緊 私人飛機也受制

不過即使私人包機服務也不能免除整體航空業所遭遇的困境。隨着歐美入秋後疫情加劇，業界憂慮商務出行的市場可能受到新一輪防疫措施的打擊。LunaJets董事總經理Alain Leboursier預計，未來幾個月的經營環境將很困難。他說，部分往返於歐美的商人，因防疫措施收緊而取消行程。當部分地區收緊防疫措施，就算乘私人飛機入境也一樣受到限制。

純套房酒店表現較佳

酒店業界同樣面臨商務旅客減少的問題，但同時發現部分客戶願意在疫情期間為額外的私人空間支付更多費用。洲際酒店（InterContinental Hotels）表示，其純套房（suite-only）酒店品牌的表現，勝於其他品牌。洲際在美國經營的375間CandleWood Suites品牌的套房酒店，在夏季的入住率接近去年的七成。相比之下，洲際（InterContinental）品牌的酒店入住率不到去年同期的兩成。

[企業地球村]