中國10月製造業PMI 報51.4勝預期

統計局：進出口相關指數持續回升

不過，製造業用工情况略轉差，從業人員指數比上月降0.3點至49.3；主要原材料購進價格指數和出廠價格指數則為58.8和53.2，分別較上月高0.3點和0.7點；供應商配送時間指數則回落至50.6，比上月降0.1點，但仍高於臨界點。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，10月份中國官方PMI與上月基本持平，製造業總體持續回暖。進出口相關指數持續同步回升，主要是穩外貿政策效應持續顯現，疊加近期世界主要經濟體製造業有恢復性改善，令中國進出口進一步回暖。

此外，趙慶河指出，企業信心不斷增強，10月企業生產經營活動預期指數升至59.3，較上月高0.6點，企業對行業發展信心加快恢復。數據還顯示，大型企業PMI升至52.6，略高於上月0.1點；中型企業PMI回落0.1點至50.6，運行總體穩定；惟小型企業PMI回落至49.4，比上月下降0.7點，同時小型企業新訂單指數有所回落，顯示出小企業市場需求不足。此外，近期境外多國疫情反彈，企業面臨進口原料採購周期加長，運輸成本增加等壓力。