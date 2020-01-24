中國10月製造業PMI 報51.4勝預期

【明報專訊】國家統計局昨日公布，10月份中國製造業採購經理指數（PMI）為51.4，較上月輕微回落0.1點，但高於市場預期的51.3，連續8個月處於50以上的擴張區域。數據顯示10月外貿形勢續穩，新出口訂單指數和進口指數分別為51和50.8，高於上月0.2和0.4點，且連續兩個月處於擴張區域。其他細項方面，生產指數微降0.1點至53.9，但仍高於50臨界點，表明製造業生產量繼續增長；新訂單指數52.8，與上月持平，內需繼續保持穩定。生產需求增長之下，原材料庫存指數回落至48，比上月降0.5點。
統計局：進出口相關指數持續回升
不過，製造業用工情况略轉差，從業人員指數比上月降0.3點至49.3；主要原材料購進價格指數和出廠價格指數則為58.8和53.2，分別較上月高0.3點和0.7點；供應商配送時間指數則回落至50.6，比上月降0.1點，但仍高於臨界點。
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，10月份中國官方PMI與上月基本持平，製造業總體持續回暖。進出口相關指數持續同步回升，主要是穩外貿政策效應持續顯現，疊加近期世界主要經濟體製造業有恢復性改善，令中國進出口進一步回暖。
此外，趙慶河指出，企業信心不斷增強，10月企業生產經營活動預期指數升至59.3，較上月高0.6點，企業對行業發展信心加快恢復。數據還顯示，大型企業PMI升至52.6，略高於上月0.1點；中型企業PMI回落0.1點至50.6，運行總體穩定；惟小型企業PMI回落至49.4，比上月下降0.7點，同時小型企業新訂單指數有所回落，顯示出小企業市場需求不足。此外，近期境外多國疫情反彈，企業面臨進口原料採購周期加長，運輸成本增加等壓力。