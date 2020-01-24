遭黑客攻擊 阿里旗下Lazada泄110萬帳號資料

Lazada稱涉事數據庫由第三方託管

Lazada表示，這些客戶資料是從其新加坡雜貨子公司RedMart的數據庫中被竊取，屬於18個月前的數據。Lazada稱，該數據庫由第三方服務供應商託管，現時公司已採取措施阻止對該數據庫的未授權訪問，並指公司在東南亞的客戶數據未受到影響。

Lazada將參與天貓雙十一活動

是次發生客戶數據外泄的電商平台Lazada，主要服務於東南亞國家，而出事的子公司Redmart，在新加坡提供食品及其他雜貨網購服務。阿里巴巴在2016年收購Lazada，而今年的天貓雙十一活動，Lazada亦將參與，包括安排直播晚會、推出遊戲等，為阿里巴巴進一步拓展東南亞網購市場。Lazada預計，東南亞的電商市場潛藏巨大商機，估計到2025年的規模將比現時增加4倍。

另外，隨着11月的到來，天貓雙十一活動亦正式展開，在11月1日凌晨開始啟動第一波「搶先購」，連續3天折扣促銷，讓全球消費者參與，優惠商品達到1400萬款，品牌包括小米、華為、adidas等。