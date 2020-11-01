大選臨近避險情緒升 納指上周挫6%

Alphabet周五逆市升3.8%

道指上周五跌0.59%，收報26,501點，標普500指數跌1.21%，收報3269點。總結上周，道指下跌6.5%，標普下跌5.6%。被稱為恐慌指數的波動率指數（VIX）曾升至40點，為今年6月以來最高，市場在大選前周末的避險情緒上升。

總結上周公布業績的科技股，網商服務股Shopify股價下跌9.82%，微軟下跌6.36%；不過今年升幅落後的Google母公司Alphabet周五逆市升3.8%，累計全周只跌1.03%。

ClearBridge Investment投資策略師Jeff Schulze指出，科技巨頭的估值已相當高，隨着憂慮美國經濟放緩，投資者擔心科技股明年表現未能達到原有預期。

一眾科技股在最新業績中亦顯示用戶增長放緩，Twitter公布每日活躍用戶按年增長低過預期，加上美國總統大選期間或會影響廣告收入，股價周五急挫21.1%。facebook上季美加活躍用戶倒退1%，第四季或繼續下跌，加上iOS新添修改隱私規定或影響廣告投放，上周五下跌6.31%。此外，蘋果的iPhone 12在第四季開售，不過因為疫情不確定性而不提供第四季的財務預測，周五下跌5.6%，是最差道指成分股。

陸金所首掛開市曾跌14%

此外，上周五美國上市、平保（2318）旗下的金融科技企業陸金所，掛牌首日遇上科技股下挫，開市曾跌14%，及後收窄跌幅，收報12.85美元，仍較招股價上限13.5美元下跌4.8%。

恒指夜期亦跟隨美股下挫，收報24,139點，下跌18點，高水32點。ADR港股比例指數報24,285點，升0.73%。螞蟻集團（6688）招股反應熱爆，不過阿里巴巴（9988）美股跟隨科技股下跌2.52%，折合報295.23港元，仍較港股收市高0.69%，騰訊（0700）ADR折合報591.9港元，較港股收市高0.15%。