名日‧九肚山嘉峯匯各錄逾半億掃4伙 帝御‧星濤今開售 累收3716票超額14倍

明報記者 甘潔瑩

樓花期長達29個月的沙田九肚名日‧九肚山，昨日首推98伙。發展商分A組、B組揀樓，A組大手客每組可購2至4伙；B組為散戶，可購最多2伙，準買家須在早上10時30分報到，並須抽籤。據悉項目全日售出86伙，市場消息又稱，練馬師「羅神仙」羅富全斥資逾2000萬元購入4房連套房單位。長實執行董事趙國雄表示，對銷情感到滿意，並透露獲一組家庭大手購入4伙作為自用，涉資約5500萬元。項目未來加推有加價空間，而22座洋房有機會隨時推出招標。

名日‧九肚山最快本周次輪銷售

長實昨傍晚亦宣布已加推第4號價單應市，長實地產投資董事黃思聰表示，第4號價單共涉27伙，包括12伙2房戶、9伙3房戶、6伙4房戶，實用面積介乎484至1226方呎，輕微加價2%，定價1054.4萬至3295萬元，計算最高折扣22%，折實入場費約822.4萬元，為1座6樓G室，屬實用面積484方呎2房戶。據悉，項目最快於本周作次輪銷售。

嘉華旗下東九啟德嘉峯匯昨日亦開始全新一輪銷售，推211伙，單日售出約44伙，套現約6億元。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示，不少買家對項目低座「URBAN VILLA都會城邸」感興趣。他指出，近期樓市整體氣氛轉好，除用家外，亦不乏長線投資者。中原地產九龍董事劉瑛琳透露，該行錄得一組客人斥逾5800萬元購入嘉峯匯4伙，包括兩間2房及兩間3房。

此外，主打上車盤的屯門青山灣帝御‧星濤今日接力，展開首輪銷售，共248伙，負責銷售的恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目在過去9日共收到3716票，當中地產代理佔約75票，以首輪銷售248伙計，超額認購約14倍。