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經濟
2020年10月31日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
螞蟻155萬人認購 破塵封14年紀錄 1.3萬億凍資同破頂 人均入飛85萬元
國指新增快速納入機制 螞蟻最快下月18日納入
港交所企業版WVR 僅已上市中概股能入閘
阿里力撐 多家大型基金反對
螞蟻截飛大市散水 恒指曾急挫557點
莎莎發盈警 預計半年最多蝕3億
港上季GDP勝預期 中止按季5連跌 第三波疫情打擊 按年仍跌3.4%
負資產宗數單季增57% 涉貸款12億
內銀純利按季回升 四行不良貸款未改善
中銀香港撥備前溢利按季回升2.3%
傳真社：內地3季固投實際跌 統計局回覆稱曾修訂
保監新制一年接1571宗投訴
上季iPhone銷售跌兩成 蘋果早段跌逾3% Mac機iPad銷情佳 總收入勝預期
iPhone出貨量 跌至全球第四
四大科企季績佳 股價反弱
歐元區GDP按季升13％
信置財團奪康城壓軸第13期 黃永光：擬建2550伙 與11期締協同效應
話你知：康城前稱夢幻之城 大地主長實建9438伙
The LOHAS期間限定店萬呎 租期3個月起
十大屋苑連續8月破200宗成交
差估署樓指止跌 上月微彈0.4%
疫下第三季3500伙施工按季減半
名日‧九肚山累收800票 超額7倍
單以租金回報分析樓市易出錯
周末睇樓好去處
名日．九肚山 獨據一方 東北看海
豪宅區入場洋房千呎以下
沙田成近月新盤主戰場
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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螞蟻155萬人認購 破塵封14年紀錄 1.3萬億凍資同破頂 人均入飛85萬元
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