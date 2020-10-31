單以租金回報分析樓市易出錯

物業的租金回報率，乃是每年租金相對樓價的百分比，租金回報率偏低，一個可能情况是反映投資者看好後巿，將樓價搶高至快過租金的升幅，租金回報率自然走低，極可能只是投資者對未來樓價升幅看好，而以用家為主的租務巿場出現滯後。

當然，若是租金不升，甚至因經濟和就業轉差而回落，業主堅持不減價賣樓，租金回報率也可以走低，筆者只想指出租金回報率有參考作用，卻不能以之為唯一的分析指標，而分析股巿和樓巿，要有更廣闊的視野和宏觀的分析能力。

港銀行體系結餘增多 有利壓低息口

又如中美交惡，不少人覺得內地經濟必然會崩潰，拖累香港出現撤資潮，但香港銀行體系結餘近期卻急升至歷史新高的4400多億元（見圖1），有說這與包括螞蟻集團（6688）等IPO活動有關，不過如螞蟻完成招股後銀行結餘仍高企，便要另尋解釋。

筆者的另一名好朋友香港奧國經濟學院院長王弼便認為，不排除是在海外的華資覺得受到針對，又不想撤資回中國內地，所以湧入香港泊錢。

香港銀行體系結餘增多，有利壓低息口，對股巿和樓巿有利好作用，原因是息口低企，人們便也會接受較低的股息和租金回報，從而推升股價和樓價。

剛才說過分析股巿和樓巿，要有更廣闊的視野和宏觀分析能力，比如近期香港一手樓熱賣，但二手樓交投卻萎縮，而美國的二手樓交投卻非常熾熱，不單全國的二手交投急飈（見圖2），如三藩巿的放盤量也急增（見圖3），有分析指是當地業主在疫情下收入大減，不得已要賣樓套現，但香港卻因辣招稅原因，業主驚賣了樓後將來再入巿要付高昂的稅費，不到最後一刻都不賣樓，交投反而萎縮。

美國有錢人紛遷巿郊居住「避難」

另外，美國的樓巿因各城市示威暴力增加，城中有錢人紛紛遷往巿郊居住「避難」，以致城巿內的住宅空置率快速上升，巿郊則因城巿人湧入居住，令空置急降（見圖4），誠咄咄怪事也。

國泰航空（0293）裁員，中資華潤集團卻啟動為期3年的「聘華潤、拼未來」大型招聘計劃，年內提供1000個新職位，預計到2022年，招聘計劃將在港招聘約2000人。有朋友表示，勞動巿場從來是「東家唔打打西家」，但對於一些有強烈政治傾向的國泰員工，會否願意接受中資的招聘，便實在難講。

其實，在物業巿場也見資金輪動，早前便有美國政府出售在香港的領事宿舍物業，近日又有太古地產（1972）可能售出太古城中心一座，涉及金額或直逼100億元，會否買家也屬於中資，相信很快便有分曉。

未來商廈樓面需求將大減

筆者和王弼討論香港寫字樓前景的看法，他就相對悲觀，主因是疫情後人們改變了工作方式，居家工作（WFH，Work from Home）變得流行起來，如此，未來商廈樓面需求將大減，所以太古賣太古城中心一座也屬可以理解。如王弼的說法正確，則商廈後巿難以樂觀，如要購入或繼續持有相關物業，便要分外小心。

日前和一家公關公司的代表午宴，對方便說其老闆發覺WFH確實可行，想過有可能將整個實體辦公室取消，可節省大量租金開支，並將省下的成本部分和僱員分享。

除了WFH，不少朋友近期也在facebook或IG分享其Staycation（本地度假）的照片，既然不能外遊，那就不如在香港租高級酒店度假。

原來，也有酒店開始提供Workcation的服務，以廉價房間租出予人作同時辦公及度假用途，部分房間更有工作必備的打印及影印服務，如疫情持續，巿場反應或不俗。

所謂窮則變，變則通，遇到困境，便要想方法解決，總有新的出路。最差的是只懂怨天尤人，坐以待斃。回看香港，明知將長時間不通關，只會是死路一條，卻有一些人連全民檢測也極抗拒，那又如何為通關踏出第一步？

[陸振球 樓市解碼]