疫下第三季3500伙施工按季減半

總結今年首3季，本港私樓總施工量為11,600伙，相對去年同期14,500伙，按年減少2900伙或20%。至於今年首3季私樓落成量則為13,700伙，相對去年同期10,200伙，按年卻增加3500伙或34%。運房局數據同時顯示，截至今年9月底，本港未來3至4年的一手私宅潛在供應量約為9.2萬伙，與今年6月底數字9.2萬伙一樣，按季持平。

未來3至4年潛在供應維持9.2萬伙

至於上述9.2萬伙未來一手住宅潛在供應，包括1.1萬伙已落成但未售出單位（按季一樣）、6.2萬伙興建中但未出售單位（按季增1000伙或1.6%）、以及1.9萬伙已批出土地（熟地）上可隨時動工興建的單位（按季減1000伙或5%）。此外，該9.2萬伙潛在新供應中，估計有7.3萬伙為實用面積小於70方米（即753方呎）的中小型單位，佔整體潛在供應量79%，與次季相若。另局方預計未來數月將有8幅住宅地轉為熟地，料提供約5400伙，按之前一季涉5幅地、涉4100伙，按季升60%和32%。