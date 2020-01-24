十大屋苑連續8月破200宗成交

新都城海怡均呎按月升逾6%

踏入本月多個屋苑交投保持平穩。天水圍嘉湖山莊成交量續位列榜首，本月錄52宗成交，較上月43宗增逾兩成，屬今年3月及6月後再次錄得半百宗水平。呎價方面，大部分屋苑均呈上升趨勢。其中港島龍頭屋苑太古城本月平均呎價重返1.96萬元水平，按月升3.1%。中原分行市務經理顏子謙指，太古城新近成交位於廬山閣高層G室，實用589方呎，兩房則王，望園景，以1070萬元成交，實呎18,166元。原業主2012年9月以758萬元買入，持貨8年，帳面賺312萬元或41%。

全‧城滙2房額印鬆綁升值三成

此外，荃灣全‧城滙錄額印鬆綁成交。其中6座低層D室，實用522方呎，2房間隔。原業主4個月前叫價1100萬元，單位近日獲年青上車客接洽，議價後以968萬元成交，減價132萬元或12%，實呎18,544元，屬市價成交。原業主2017年9月以760萬元一手購入上址，持貨滿3年，額印期屆滿後轉售，帳面獲利208萬元或27%。