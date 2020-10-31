話你知：康城前稱夢幻之城 大地主長實建9438伙

【明報專訊】隨着將軍澳日出康城第13期項目批出發展權，整個日出康城招標工作已告一段落。日出康城位於將軍澳第86區，屬將軍澳新市鎮發展一部分，區內早於約20年前已開始規劃，位於港鐵康城站及將軍澳車廠上蓋，建有約50幢私人住宅，提供約2.55萬伙，預計居住人口約7萬至8萬。
區內2.55萬伙 售出67%單位
該區初期名為「夢幻之城」（Dream City），2007年易名「日出康城」（LOHAS Park），LOHAS是「Lifestyle Of Health And Sustainability」英文首字母簡稱，寓意健康及可持續發展的生活品味，而中文名「日出」代表東方、陽光及朝氣，「康城」則代表「健康之城」，也有可持續發展之意。
長實2005年奪得首期發展權(即「首都」)，並屬區內大地主，先後投得共4期發展項目，包括第1、2、3及8期，共涉9438伙。康城1至9期已先後開售，粗略估計已售出逾1.7萬伙，即佔區內單位總數2.55萬伙約67%。康城樓價亦隨大市水漲船高，2008年3月1期首都推售時建築呎價僅4888元，至今年6月推售的8期SEA TO SKY，首批折實平均實呎已高達15,823元。
隨着港鐵康城站2009年7月通車後，往返各區亦較以往方便。另將軍澳跨灣大橋工程預計2022年落成，屆時日出康城及調景嶺將可連接6號幹線直達九龍；另將藍隧道亦可望於明年通車，通車後將進一步紓緩區內交通問題。
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