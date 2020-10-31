話你知：康城前稱夢幻之城 大地主長實建9438伙

區內2.55萬伙 售出67%單位

該區初期名為「夢幻之城」（Dream City），2007年易名「日出康城」（LOHAS Park），LOHAS是「Lifestyle Of Health And Sustainability」英文首字母簡稱，寓意健康及可持續發展的生活品味，而中文名「日出」代表東方、陽光及朝氣，「康城」則代表「健康之城」，也有可持續發展之意。

長實2005年奪得首期發展權(即「首都」)，並屬區內大地主，先後投得共4期發展項目，包括第1、2、3及8期，共涉9438伙。康城1至9期已先後開售，粗略估計已售出逾1.7萬伙，即佔區內單位總數2.55萬伙約67%。康城樓價亦隨大市水漲船高，2008年3月1期首都推售時建築呎價僅4888元，至今年6月推售的8期SEA TO SKY，首批折實平均實呎已高達15,823元。

隨着港鐵康城站2009年7月通車後，往返各區亦較以往方便。另將軍澳跨灣大橋工程預計2022年落成，屆時日出康城及調景嶺將可連接6號幹線直達九龍；另將藍隧道亦可望於明年通車，通車後將進一步紓緩區內交通問題。