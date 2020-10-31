信置財團奪康城壓軸第13期 黃永光：擬建2550伙 與11期締協同效應

明報記者 甘潔瑩

資料顯示，信置、嘉華及招商局置地於去年投得康城11期發展項目，當時項目每方呎樓面補價3194元，一度是康城補價最貴期數，預計提供1850伙，連同最新投得的13期項目，兩期合共4400伙。

兩期共4400伙 嘉里首涉足康城

信置副主席黃永光表示，非常高興合組之公司投得珍罕用地，繼早前投得日出康城11期項目之後，再度伙嘉華及招商局置地，期待連同嘉里的新合組公司，以不同經驗，帶動區內協同效應，項目擬建2,550個住宅單位。黃永光續指，項目臨海，區內配套完善，大型商場開幕後極具潛力，為集團土地儲備增添一幅上佳的地皮，將興建優質海濱住宅項目，並引入園境及環保建築特色、智能家居設計以及康體健身設施等，建構臨海健康生活。首度在康城「插旗」的嘉里，該集團香港區總經理湯耀宗表示，項目具發展潛力，認為造價合理。招商局置地則指，集團一直積極物色在香港的投資機會，是次投得港鐵項目有助集團立足香港，提升在港的知名度。

資料顯示，康城13期位於昔日康城站公共運輸交匯處，住宅總樓面154.67萬方呎，預計可建1667伙至2550伙。項目早前共收到35份意向書，為康城發展項目接獲意向書最多的一期，而項目補地價金額達55.68億元，每方呎補價高見3600元，創康城補地價新高紀錄。綜合市場估計，連同補地價，估值約85.1億至154.67億元，每方呎樓面地價約5500至1萬元。

每呎補價3600元貴絕康城

隨着康城第13期發展項目批出發展權後，整個地區發展亦告一段落。萊坊執行董事林浩文指，此屬全港近10年來的住宅供應重鎮，相信短期市場難有同類龐大供應量地區，而未來新界東北發展區有機會出現類似的大型住宅項目，雖然不屬港鐵上蓋項目，但對發展商而言，仍具吸引力。