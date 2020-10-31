四大科企季績佳 股價反弱

僅Alphabet早段上漲

第三季Alphabet數碼廣告收入按年增長近一成至371億美元，扭轉了第二季的收縮局面。它的各項業務也表現不俗。受惠於居家防疫措施，其YouTube廣告收入在上季首次超越50億美元，按年增長32%。雲業務（Google Cloud）收入也超過30億美元，按年增長44%。Alphabet還計劃由第四季財報開始，將雲業務作為獨立報告業績的部門，反映其對相關業務的重視。回顧亞馬遜在2015年開始獨立發布雲業務（AWS）的數據，該公司股價當年累計升118%。

亞馬遜上季的AWS業務收入按年增長29%至116億美元，升幅與第二季持平。受惠於網購及數碼廣告等業務擴張，亞馬遜第三季收入按年增長37%，達到破紀錄的962億美元。上季利潤按年增長兩倍至63億美元。本財年頭3季的利潤合計已超越2019財年所錄得的116億美元利潤。上一財年的利潤，原是亞馬遜歷來的最高紀錄。今年亞馬遜推遲舉行Prime Day會員日促銷活動，將大大提振當季的表現。

Twitter用戶增長遜預期 急挫兩成

疫情期間，fb的活躍用戶亦持續增長。9月每日活躍用戶按年增12%至18.2億，每月活躍用戶同樣按年增12%至27.4億，兩者勝於分析師預期。反觀Twitter每日活躍用戶在上季總數只有1.87億，按季僅增100萬人，股價早段急挫兩成。

（綜合報道）

[國際金融]