上季iPhone銷售跌兩成 蘋果早段跌逾3% Mac機iPad銷情佳 總收入勝預期

而同樣公布了業績的facebook（fb）及亞馬遜早段亦跌逾2%。FAAG四大科技強勢股中，只有Google母公司Alphabet在公布業績後仍能升7%。美股昨早段下滑，道指跌約400點。

fb亞馬遜早段跌逾2%

除大中華區外，蘋果上季在其他市場的銷售額有所增長。蘋果將大中華區銷售疲軟，歸因於新的5G iPhone推遲發布。受疫情影響，今年的iPhone 12旗艦機生產起步較遲。以往的新iPhone通常在9月下旬開始接受預訂，佔蘋果秋季收入很大的部分。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）稱，新iPhone延遲上市，對大中華區的影響最大，因為該市場有很大比重的收入來自新機上市。

5G iPhone推遲最影響中國銷量

分析師估計，2020年推出的新iPhone，銷量有四分之一至三分之一將來自中國市場。庫克稱，中國的5G網絡普及，業界預期當地到今年底將有60萬個5G基站，蘋果5G手機此時進入中國市場是很好的時機。蘋果近年未公布iPhone銷售數字，僅表示iPhone12及12 Pro在10月收到大量訂單，對中國市場充滿信心。

在截至9月底的財年，蘋果在大中華區的收入為403億美元，按年跌7.7％。蘋果在整個財年的總收入達到破紀錄的2750億美元，按年增長5.5％。除iPhone以外，蘋果上季各業務收入顯著增長。

整體利潤按年跌7%

iPad平板電腦及Mac機的上季銷售額，分別按年增長46%及29%。服務業務在上季收入按年增16%至145億美元。蘋果上季整體利潤按年跌7%至127億美元，每股盈利73美仙，略勝分析師預期。不過蘋果指出，供應鏈受阻仍會對iPhone、iPad及Mac機的供應構成壓力。庫克稱，難以預測供應受限將持續多久。

（綜合報道）

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