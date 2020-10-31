傳真社：內地3季固投實際跌 統計局回覆稱曾修訂

傳真社指零售變幅差0.7百分點

此外，今年首3季的社會消費品零售總額為27.33萬億元，官方公布的按年變幅是下跌7.2%，但如果以去年同期總額29.67萬億元計算，跌幅應為7.9%，也相差0.7個百分點。

據傳真社報道，類似以總額計算按年變幅與官方直接公布的變幅不一致的情况，去年全年固定資產投資及2018年全年社會消費品零售總額這兩項也曾出現。

統計局稱增幅經修訂

總值則沒更新

不過，據統計局在今年的數據公告所附註，「根據第四次全國經濟普查、統計執法檢查和統計調查制度規定，對上年同期固定資產投資數據進行修訂」。統計局回覆傳真社查詢亦確認上年數據曾修訂，指「數據庫所列的增長速度是經修訂後的數據，絕對量（即總值）則在修訂後沒有更新」；並承認「目前絕對量跟增幅之間是不太對應，只能以一年跟前一年比，不能跟以前的年份一同比較」。

局方還稱，外界包括研究機構引用相關資料時，如用作跨年份比較是錯誤的。