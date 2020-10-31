內銀純利按季回升 四行不良貸款未改善

中行純利448億 按年跌1.6%

至於中行（3988）第三季純利447.94億元，雖按年跌1.6%及按季跌7.32%，但按季跌幅較第二季的8%略有好轉。

淨利息收入方面，以交行在第三季升幅最大，按年升10.8%至401.65億元；招行及農行亦分別有8.8%和9.8%增幅；工行僅年增1.6%至1562.69億元；中行則升4.7%至1006.1億元。此外，招行淨息差均見改善，招行第三季淨息差2.45厘，較第二季增0.06厘。

工行減值損失升40.7% 增幅最高

雖然盈利能力改善，不過內銀資產質素仍受壓，除招行外，其餘4間內銀的不良貸款出現雙升，即不良貸款餘額及不良貸款率繼續上升，第三季的減值損失按年增幅也在雙位數，其中以工行減值按年升40.7%至542.74億元，增幅最高，農行第三季減值399.49億元，按年增30.2%，金額及增幅僅次工行。撥備覆蓋率亦一律較去年底下跌，如交行的撥備覆蓋為150.81%，大跌20.96個百分點。

至於招行雖然不良貸款餘額增加，但不良率有所下降，第三季減值損失也只按年微增1.5%至120.48億元。

不過該行指出，受信用卡業務風險快速上升影響，新生成不良貸款額有所增加，累計首三季新生成不良貸款額434.56億元，按年升28.7%。

招行料未來風險仍可能上升

此外，考慮到當前國內外經濟形勢仍然複雜嚴峻，新冠病毒疫情二次爆發的風險依然存在，部分行業生產經營仍面臨一定壓力，而且客戶風險會滯後反映，招行預計，後續的業務風險仍有可能出現階段上升。