港上季GDP勝預期 中止按季5連跌 第三波疫情打擊 按年仍跌3.4%

明報記者 蕭嘉聰

七八月疫情高峰過 消費好轉

當實質GDP連續兩季按季出現負增長，便視為技術衰退。本港自2019年第二季起，連續5季按季下跌，至上季終回穩（見圖）。政府發言人指出，香港經濟第二季觸底後整體表現有改善，原因包括內地經濟穩健擴張帶動外圍環境改善，本地經濟氣氛後期隨着疫情趨穩有所好轉，以及金融市場活動暢旺，但經濟活動仍低於衰退前水平。

投資跌幅顯著收窄 營商仍困難

GDP細項方面，私人消費開支在第三季按年下跌7.7%，跌幅較第二季的14.2%有所改善，消費情緒於7、8月受第三波疫情打擊後，後期有所好轉。政府消費開支按年升6.4%，較上季9.7%升幅收窄。固定資本形成總額按年下跌11.1%，雖然較次季跌幅大為收窄，但營商環境仍困難。貨品出口及進口均扭轉第二季的跌幅。服務輸出按年仍跌34.8%，雖然較第二季跌幅收窄，但訪港旅遊業仍然停頓，令服務輸出繼續急挫，服務輸入亦跌37.8%。第三季GDP經修訂數字將於11月13日公布。

星展：料本季按年跌3%至4％

展望未來，政府發言人指，內地經濟持續復蘇應在未來數月支持出口表現，如主要先進經濟體持續復蘇，全球需求及貿易往來將進一步改善。本地方面，除非疫情感染個案再度急升，本地經濟活動將繼續復蘇。不過，疫苗廣泛應用前疫情仍是環球及本地經濟主要下行風險，加上廣泛旅遊限制，旅遊業難迅速反彈，中美關係、地緣政治局勢緊張，以及英國有機會無序脫歐亦增加不確定性。

星展香港經濟師謝家曦認為，去年同期因社運令GDP基數較低，不過私人消費開支及投資開支跌幅收窄仍是好轉表現。展望第四季仍視乎疫情表現，如疫情表現穩定，私人消費開支有望繼續好轉，如爆發第四波，則經濟好轉趨勢難持續，他料本季GDP按年跌3％至4％。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆預期，中國經濟持續復蘇及美國聯儲局寬鬆態度，均有助香港改善經濟情况。但大規模的旅遊限制、外圍經濟環境嚴峻和本地勞動市場備受衝擊，繼續為港經濟帶來不明朗因素。