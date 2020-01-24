螞蟻截飛大市散水 恒指曾急挫557點

恒指本周連跌4天，累跌811點或3.26%。前兩周恒指主要靠舊經濟股支撐，金融、石油及電訊股先後炒起，但本周該批股份均回吐，全周計以聯通（0762）累跌13.92%最差，其次是中壽（2628），累跌11.74%；工行（1398）、中海油（0883）則累跌逾8%。

總結10月 恒指累升648點

舊經濟股無力撐市，加上科技股在螞蟻截飛後隨即散水，造就昨日跌市。阿里巴巴（9988）周中創新高後連跌兩天，昨日跌3.1%至293.2元；騰訊（0700）及美團（3690）於周四破頂後，昨日分別跌2.3%及3%；小米（1810）受惠手機市佔率升，昨日一度升6%，惟收市升幅僅0.9%。

總結10月份，恒指仍累升648點或2.76%，近日美股急回吐，港股只是追回部分跌幅。昨晚道指早段挫逾百點，截至今早零時，恒指夜期報24,133點，高水26點。

北水本周大幅淨流入港股，昨日淨買入59.26億元，續吸納騰訊及美團。全周計北水合共淨買入333.86億元。