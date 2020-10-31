阿里力撐 多家大型基金反對

阿里在諮詢期結束後一個月始回應

阿里認為，個人版WVR令港交所受益良多，看不到不應進一步再發展企業WVR的原因。至於為人詬病的企業管治問題，阿里表示，能包容各種不同管治架構的交易所，是成熟市場標誌，投資者應該在披露的基礎上自行決定。另外，平保（2318）支持政策，希望可降低對企業股東股權的要求。至於市場廣泛認為可受益的騰訊（0700）未回應諮詢。

至於反對陣營，包括富達、匯豐環球投資管理、貝萊德等大型基金，多數基金強調，「一股一票」才是最公平制度。例如匯豐指出，相信引入WVR，將造成利益錯配，關注能否保證自身的少數權益。早前貝萊德曾回覆本報查詢，指企業WVR或帶來不平衡，令上市公司被高票權股東「騎劫」，背後潛在風險，包括公司可能作出不符合股東利益的交易等。