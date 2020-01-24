港交所企業版WVR 僅已上市中概股能入閘

港交所上市主管陳翊庭昨表示，今次方案是希望給予市場及監管機構更多時間，了解本港對於WVR制度的監管，以及監察現行制度是否按預期運作，並指從今次方案獲得的經驗，將有助日後對制度再作修訂。

證監會回覆本報查詢時稱，一直在企業WVR事宜上與港交所密切合作，全力支持諮詢結果。相信結果平衡各方意見，既考慮到公眾回應，又符合本港市場發展的最佳利益。一向反對企業不同投票權的獨立股評人David Webb稱，對諮詢結果不予置評，重申「不會容忍這制度」。

直接在港上市仍「此路不通」

採用個人WVR架構的在美上市中概股如阿里巴巴（9988）、京東（9618），已經回港第二上市。此前市場普遍認為，企業WVR中概股不符資格。港交所昨日首度明確列明相關指引，容許採用企業WVR的中概股在港第二上市，惟需要滿足多項條件，例如市值達到400億元、企業股東持股超過30%，並要在昨日（10月30日）之前於合資格交易所上市等（見表）。

初步統計，現時在美國掛牌並採用企業WVR架構的中概股至少有9隻。其中市值較大的包括騰訊音樂，市值達1895億元，企業股東為騰訊（0700）。年報顯示，騰訊持股逾57%，投票權達六成。同樣可「入閘」的包括愛奇藝， 市值約1412億元，其企業股東為百度。年報顯示，百度持股超過56%，更有逾九成投票權。另外，股東為新浪的微博亦合資格。此外有部分中概股，雖然由企業作股東，但背後控制人為公司高層，未知是否合資格。

雖然制度可再帶一批中概股回港，但早前港交所設計的方案，今次幾乎完全未有採納。港交所本來提議，允許公司直接採用企業WVR在港上市，但對企業股東設下高門檻，例如股東市值須達2000億元、須為新經濟公司，每股最多5票等，要求較納斯達克等交易所更高。